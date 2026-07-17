Violencia de género: Fue condenado a un año de prisión efectiva por amenazas y lesiones

Un sujeto identificado como R.E.L., de 28 años de edad, fue condenado a la pena de un año de prisión efectiva por haber sido hallado autor material y penalmente responsable de los delitos de «Amenazas (cuatro hechos), lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (dos hechos), resistencia a la autoridad (un hecho) y lesiones leves (un hecho)».

El acusado fue juzgado y condenado mediante un Juicio Abreviado, luego de que la jueza penal hiciera lugar al acuerdo alcanzado entre el representante del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Andrés Lavilla; el imputado R.E.L.; y su abogado defensor, Dr. Leonardo Araoz, del Ministerio Público de la Defensa, en los términos previstos por el artículo 411 del Código Procesal Penal de la Provincia.

El veredicto fue dado a conocer ayer, 16 de julio de 2026, por la jueza penal Dra. Felicia Barrios, con secretaría a cargo de la Dra. Mariana Córdoba Etchart.

En la sentencia, la magistrada dispuso además que el condenado continúe cumpliendo la pena en el establecimiento penitenciario donde ya se encuentra alojado y lo declaró reincidente.

Asimismo, ordenó por el término de dos años las siguientes medidas de protección: la prohibición absoluta de acercamiento a las víctimas y a sus grupos familiares, a sus domicilios o lugares donde se encuentren. También deberá abstenerse de mantener contacto por cualquier medio —llamadas telefónicas, mensajes, WhatsApp o redes sociales—, así como de ejercer cualquier acto de coacción o amenaza en su contra.

Los hechos

Según la requisitoria fiscal, uno de los hechos por el que el acusado llegó a juicio ocurrió el 24 de mayo de 2026, durante la madrugada, en San Salvador de Jujuy. En esa oportunidad, la víctima, quien había retomado recientemente la convivencia con el imputado, intervino para intentar detener una discusión familiar. En ese contexto, el acusado comenzó a insultarla, la tomó del cabello y la golpeó reiteradamente en la cabeza, el rostro y el abdomen. Cuando la mujer intentó retirarse del domicilio, continuó siendo perseguida y amenazada de muerte, además de recibir amenazas de incendiar sus pertenencias.

Tras el pedido de auxilio de la víctima, personal policial acudió al lugar. Como el imputado impedía que abandonara la vivienda, se solicitó autorización de la ayudante fiscal para ingresar al inmueble. Durante el procedimiento, el acusado intentó escapar y, junto con algunos familiares, obstaculizó el accionar policial, produciéndose forcejeos hasta que finalmente fue reducido y detenido.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió lesiones que demandaron doce días de curación y seis de inhabilitación laboral, conforme al informe de Medicina Legal de la Policía de la Provincia.

La condena también comprendió otros hechos ocurridos entre abril y diciembre de 2025. En uno de ellos, el imputado amenazó a la víctima durante un encuentro familiar, episodio presenciado por su hija. En otro, le propinó una cachetada al salir de una cancha ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 9. Asimismo, tras una discusión motivada por celos, la sujetó violentamente del brazo, le provocó lesiones y volvió a amenazarla.

Finalmente, en diciembre de 2025 el imputado causó lesiones y dirigió amenazas a otra mujer.