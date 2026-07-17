Jujuy participó del espacio de diálogo sobre economías regionales en la Exposición Rural de Palermo

El gobernador Carlos Sadir formó parte de la conmemoración por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina y compartió un encuentro con autoridades nacionales y mandatarios provinciales.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó de las actividades organizadas en el marco de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde se celebraron los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En ese contexto, el mandatario provincial agradeció la invitación formulada por el presidente de la entidad, Nicolás Pino.

Durante la jornada, Sadir integró un espacio de diálogo junto al jefe de Gabinete de la Nación y gobernadores de distintas provincias, en el que se abordó la actualidad y el potencial de las economías regionales, así como las oportunidades de desarrollo del país a partir de la producción.

El encuentro reunió a autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector productivo para intercambiar perspectivas sobre el presente y los desafíos del desarrollo productivo en la Argentina.