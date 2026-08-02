La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó sobre los nuevos recorridos del transporte urbano

Tras la puesta en marcha del nuevo esquema del transporte urbano de pasajeros, vigente desde el 1 de agosto, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy brindó detalles sobre las modificaciones implementadas en algunos recorridos y aseguró que ningún sector quedó sin servicio. Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, explicaron los cambios realizados y destacaron el trabajo de acompañamiento que se viene realizando junto a los vecinos.

El director general de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, informó que durante la primera jornada de funcionamiento se recibieron consultas de vecinos de los sectores 79 Viviendas, Remanente y 14 Hectáreas, donde anteriormente circulaba la línea 49.

Al respecto, explicó que ese recorrido fue reemplazado por la línea 22 Interbarrial, anteriormente denominada 48 Bis, cuyo trayecto fue extendido hasta las 14 Hectáreas, llegando también al sector conocido como “El Cañito”. De esta manera, los vecinos de esa zona continúan contando con transporte para trasladarse hacia el barrio Bicentenario.

Frías señaló que una de las principales preocupaciones planteadas por los vecinos estaba vinculada con los estudiantes que concurren a la Escuela Bartolina Sisa, ubicada en el barrio Bicentenario. En ese sentido, aclaró que “los chicos en ningún momento se iban a quedar sin transporte urbano”, ya que el servicio es cubierto por la línea 22.

Asimismo, indicó que este recorrido permite conectar los barrios Bicentenario, Valle Grande, 8 de Marzo y 14 Hectáreas con puntos de referencia como el Hospital Snopek, el Registro Civil, la Delegación Municipal de Alto Comedero y la feria de Valle Grande, una conexión que anteriormente no existía para los vecinos de ese sector.

En cuanto a la línea 45, explicó que ahora presta servicio en Aires del Alto, un sector que hasta el momento no contaba con transporte urbano. Además, destacó que el nuevo recorrido se realiza por avenida Intersindical y Ruta Nacional Nº 66, permitiendo un trayecto más ágil al evitar la congestión que suele registrarse sobre la Ruta Nacional Nº 9.

Respecto de la línea 13, Frías informó que fue modificada para conectar con el sector de las 150 Hectáreas. Al mismo tiempo, llevó tranquilidad a las familias de los estudiantes que asisten a establecimientos educativos del barrio ADEP, al señalar que ese servicio continúa siendo cubierto por la línea 48 Interbarrial.

El funcionario destacó que, ante las inquietudes planteadas por los vecinos, el sábado se acercó personalmente a dialogar con vecinos de los sectores 79 Viviendas, Aires del Alto, 14 Hectáreas y Remanente para explicar los cambios en los recorridos. “Hablamos en un ámbito muy tranquilo, entendieron cuáles eran las modificaciones y les parecieron buenos los nuevos recorridos. Se quedaron más tranquilos al saber que la línea 22 iba a prestar el servicio que les preocupaba, especialmente para llegar al barrio Bicentenario y a la Escuela Bartolina Sisa”, señaló.

Finalmente, pidió paciencia durante los primeros días de funcionamiento del sistema y anunció que el operativo de acompañamiento continuará con inspectores de Tránsito presentes en distintos sectores de Alto Comedero. “El sábado estuvimos en los barrios explicando los cambios y este lunes volveremos a estar desde las cuatro de la mañana para orientar a los vecinos, responder consultas y aclarar cualquier duda sobre los nuevos recorridos y paradas”, concluyó.