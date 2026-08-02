El programa «Comer en Casa» continúa fortaleciendo la asistencia alimentaria en toda la provincia

El programa «Comer en Casa» continúa llegando con refuerzos alimentarios para garantizar el derecho a la alimentación de las familias.

Con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación adecuada y fortalecer el acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad, el Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, continúa desplegando en todo el territorio provincial el programa «Comer en Casa», una política pública que acerca refuerzos alimentarios a quienes más lo necesitan mediante un trabajo articulado con gobiernos locales.

«Comer en Casa» fortalece la asistencia alimentaria en el territorio

El operativo fue llevado adelante por equipos técnicos del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), en articulación con municipios, comisiones municipales y Unidades de Gestión Local, para asistir a las familias titulares de Fraile Pintado, Libertador General San Martín, Calilegua, Yuto, San Francisco, Pampichuela, Valle Grande, Valle Colorado, Santa Ana, Caspalá, Volcán, Tumbaya, Maimará, Purmamarca, Tilcara, Huacalera, Hipólito Yrigoyen, Uquía y Humahuaca.

La directora del Pla.So.Nu.P., Malena Amerise, destacó: «Este es un programa que brinda un refuerzo alimentario que garantiza el derecho a la alimentación de jujeños y jujeñas de toda la provincia que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Son entregas directas en las que participan el Ministerio de Desarrollo Humano, los municipios y los referentes comunitarios de cada lugar. De esta manera se transparenta la entrega del refuerzo a las familias titulares».

Desarrollo Humano reafirma el acceso a derechos

Estas acciones forman parte de una estrategia territorial que reconoce la alimentación como un derecho fundamental y promueve una presencia permanente del Estado en cada comunidad. Para concretar cada entrega, los equipos recorren distintos puntos de la provincia, coordinando el trabajo con los gobiernos locales para asegurar una distribución organizada, transparente y eficiente.

A través del programa «Comer en Casa», el Gobierno de Jujuy continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas al desarrollo humano, la inclusión social y la garantía de derechos, priorizando el bienestar de las familias y el acceso equitativo a prestaciones esenciales.