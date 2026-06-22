La Municipalidad de Capital distinguió a los ganadores del concurso de TikTok “Viaje en Familia”

A través de un acto, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó la entrega de vouchers correspondientes al concurso TikTok “Viaje en Familia”; una propuesta que convocó a estudiantes y vecinos de distintos sectores de la ciudad a participar con producciones creativas y originales sobre la temática.

Durante la entrega de los premios, el jefe comunal felicitó a todos los participantes por el entusiasmo demostrado y destacó, “la importancia de generar iniciativas y espacios destinados a promover los valores y la integración familiar, además de la creatividad y el uso positivo que hicieron de las herramientas digitales”.

Prosiguió la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, quien recodó la realización del festival Viaje en Familia, “por lo que convocamos a los participantes subir videos para concursar por distintos premios. Hubo una muy buena respuesta y luego de una votación, se eligieron cuatro videos ganadores con entrega de premios consistentes en vouchers. Estamos muy contentos por la participación de las familias y el entusiasmo que pusieron en cada producción”, expresó.

Luego el director de Comunicación Digital, Martin Muro, explicó “la propuesta tuvo como objetivo a través de la herramienta tan popular como TikTok, poner en valor los símbolos de la familia y la participación de personas de todas las edades, en un mundo donde estamos tan inmersos en los celulares e Internet”, señaló.

Asimismo, destacó “la convocatoria permitió una amplia participación, incluyendo niños, jóvenes, adultos mayores e incluso mascotas, convirtiendo cada video en una muestra de unión y creatividad familiar”.

Finalmente, remarcó Muro que “la iniciativa se enmarca en las políticas del municipio orientadas a fortalecer la familia y la promoción de valores comunitarios, así que muy contentos por la respuesta de la gente y por seguir trabajando en esta línea de trabajar y priorizar a la familia”

En ese orden, las alumnas de la carrera de la Técnicatura en Niñez, Adolescencia y Familia del Instituto Nuevo Horizonte, expresaron su alegría tras ser acreedoras del 2do premio, del concurso de TikTok organizado por el municipio en el marco del programa Viaje en Familia.

Acompañada por su compañera Solange Juárez, Daniela Delgado contó que la noticia del premio las tomó por sorpresa; “no pensábamos ganar y menos estar acá recibiendo este premio. Queremos agradecer a la Municipalidad por este concurso porque todavía estamos en shock, no lo podemos creer”, manifestó Daniela.

Las estudiantes explicaron “que el video surgió de manera espontánea mientras compartían un momento entre compañeros, lo hicimos para divertirnos. También queremos agradecer a los profesores que nos animaron a participar y a subir el material”, señalaron.

Con una destacada participación y creatividad, el 4° premio fue para Agustina Arrieta, del barrio EPAM III; el 3° premio correspondió a Daniela Delgado, representante del barrio Chijra; mientras que el 2° premio fue otorgado a las alumnas del Instituto Nuevo Horizonte, quienes se destacaron por su trabajo en equipo y originalidad. Finalmente, el 1° premio fue para Karen Alarcón, del Sector B6 de Alto Comedero.