La Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad llegará a La Esperanza

La propuesta tiene como objetivo acercar información, orientación y acompañamiento a las personas con discapacidad, sus familias y a toda la comunidad, facilitando el acceso a derechos, programas y beneficios disponibles.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, estará presente en La Esperanza con la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad, el próximo 25 de junio, de 9:00 a 12:00 horas, en el Área Municipal, ubicada en calle Colón S/N, Barrio Aquino.

La propuesta tiene como objetivo acercar información, orientación y acompañamiento a las personas con discapacidad, sus familias y a toda la comunidad, facilitando el acceso a derechos, programas y beneficios disponibles.

Asesoramiento en La Esperanza

Durante la jornada, el equipo técnico brindará asesoramiento integral sobre la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, además de orientación sobre distintos trámites y gestiones vinculados al acceso a servicios, prestaciones y beneficios destinados a las personas con discapacidad.

Esta iniciativa forma parte de las acciones territoriales que impulsa el Ministerio de Desarrollo Humano para garantizar una atención cercana, accesible e inclusiva, promoviendo la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad en toda la provincia.