Abralaite: «Hacienda Haciendo. El camino continúa»

Siguiendo el recorrido por la región Puna, el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y su equipo de trabajo llegaron a Abralaite, localidad perteneciente al Departamento Cochinoca, a casi 3500 metros de altura.

Tras la visita realizada en El Moreno, Tumbaya, el ministro de Hacienda y su comitiva se trasladaron a la localidad de Abralaite, en Cochinoca. Esta propuesta participativa responde a los lineamientos del gobernador Carlos Sadir, de acompañar y tomar contacto directo con la realidad de la gente.

La actividad se desarrolla en el marco del plan de gestión territorial que el Gobierno de Jujuy impulsa junto al Ministerio de Hacienda, priorizando el diálogo cara a cara con los vecinos y en función de los pedidos realizados por comisionados e intendentes.

Al llegar, los representantes de Hacienda mantuvieron un encuentro con los referentes locales. Posteriormente, recorrieron las calles del pueblo, visitando escuelas y otros espacios de la comunidad.

La jornada incluyó además la entrega de colaboraciones para acompañar el crecimiento de la jurisdicción, en un gesto que refuerza los lazos con sus habitantes, autoridades e instituciones.

Con estas acciones, se ratifica la decisión de llegar a todos los puntos de la provincia, escuchando de primera mano a la gente y trabajando para dar soluciones reales, sin perder de vista lo que distingue a cada localidad: sus desafíos, fortalezas e identidad.