La Municipalidad adjudicó la licitación del transporte público de pasajeros

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, en el marco de la Licitación Pública Nacional N.º I-02-2025 y conforme a la Ordenanza N.º 8232/2025, se concretó la adjudicación del proceso licitatorio para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 1204.26.040, de fecha 18 de mayo de 2026, emitido en base al informe de la Comisión de Preadjudicación del 15 de mayo de 2026, suscripto por unanimidad por todos sus integrantes, funcionarios del ejecutivo y concejales de las diferentes bancas del Concejo Deliberante. La resolución se sustenta en las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, así como en los análisis técnicos, legales y económicos realizados durante el proceso.

En este sentido, el Ejecutivo Municipal detalló el resultado de la adjudicación de los distintos grupos licitados: