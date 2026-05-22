Sadir participó de la reunión del “Consejo de Seguridad Interior” junto a mandatarios del NOA

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El gobernador Carlos Sadir participó del encuentro encabezado por autoridades nacionales y mandatarios del NOA, donde se abordaron estrategias de seguridad conjuntas.

Sadir participó de la reunión del “Consejo de Seguridad Interior” junto a mandatarios del NOA

El gobernador Carlos Sadir participó de una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior, encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto a mandatarios provinciales del NOA, con el objetivo de avanzar en políticas conjuntas vinculadas al control fronterizo, la lucha contra el narcotráfico y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la seguridad.

Del encuentro también participaron los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; Salta, Gustavo Sáenz, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, quienes compartieron experiencias y estrategias regionales orientadas a fortalecer la prevención del delito y el cuidado de la ciudadanía.

Fortalecer la seguridad

En ese marco, Sadir destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre las provincias y el Gobierno Nacional para afrontar los desafíos actuales en materia de seguridad, especialmente en zonas de frontera.

“Compartimos experiencias y avances vinculados al control fronterizo, la lucha contra el narcotráfico y la incorporación de nuevas herramientas como la inteligencia artificial aplicada a la seguridad para fortalecer la prevención y el cuidado de nuestra gente”, expresó el mandatario jujeño.

Asimismo, remarcó que el Gobierno de Jujuy continúa profundizando políticas destinadas al fortalecimiento institucional y operativo de las fuerzas de seguridad provinciales.

“En Jujuy venimos trabajando para seguir equipando y modernizando nuestras fuerzas, convencidos de que la seguridad es una prioridad para seguir construyendo una provincia y un país más seguros”, afirmó.

La participación de Jujuy en este espacio federal reafirma el compromiso de la provincia con el diseño de estrategias integrales y articuladas que permitan fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad de respuesta ante el delito.

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