Sadir participó de la reunión del “Consejo de Seguridad Interior” junto a mandatarios del NOA

El gobernador Carlos Sadir participó del encuentro encabezado por autoridades nacionales y mandatarios del NOA, donde se abordaron estrategias de seguridad conjuntas.

El gobernador Carlos Sadir participó de una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior, encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto a mandatarios provinciales del NOA, con el objetivo de avanzar en políticas conjuntas vinculadas al control fronterizo, la lucha contra el narcotráfico y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la seguridad.

Del encuentro también participaron los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; Salta, Gustavo Sáenz, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, quienes compartieron experiencias y estrategias regionales orientadas a fortalecer la prevención del delito y el cuidado de la ciudadanía.

Fortalecer la seguridad

En ese marco, Sadir destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre las provincias y el Gobierno Nacional para afrontar los desafíos actuales en materia de seguridad, especialmente en zonas de frontera.

“Compartimos experiencias y avances vinculados al control fronterizo, la lucha contra el narcotráfico y la incorporación de nuevas herramientas como la inteligencia artificial aplicada a la seguridad para fortalecer la prevención y el cuidado de nuestra gente”, expresó el mandatario jujeño.

Asimismo, remarcó que el Gobierno de Jujuy continúa profundizando políticas destinadas al fortalecimiento institucional y operativo de las fuerzas de seguridad provinciales.

“En Jujuy venimos trabajando para seguir equipando y modernizando nuestras fuerzas, convencidos de que la seguridad es una prioridad para seguir construyendo una provincia y un país más seguros”, afirmó.

La participación de Jujuy en este espacio federal reafirma el compromiso de la provincia con el diseño de estrategias integrales y articuladas que permitan fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad de respuesta ante el delito.