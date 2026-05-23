¿Cómo era la Bandera Nacional donada por Belgrano a Jujuy?

El 25 de mayo de 1912 se conmemoró en Jujuy el centenario de la primera jura y bendición de nuestra Enseña Patria.

Este acto permitió que visitantes de todo el país se interiorizaran sobre la Bandera donada a la provincia por el General Manuel Belgranoel 25 de mayo de 1813.

Esta donación fue, como lo señaló Belgrano, para que “conservara el honor y el valor que habían manifestado los dignos hijos de esta ciudad y su jurisdicción, que habían servido en mi compañía en las acciones del 24 de septiembre y 20 de febrero último”, en clara alusión a los combates de Tucumán y Salta en 1812 y 1813, respectivamente.

Cabe destacar que, al referirse a los soldados que “habían servido en mi compañía”, Belgrano alude a los “Patriotas Decididos”, batallón que había creado, del cual se nombró capitán y que lo acompañó en varias de las batallas de nuestra Independencia, destacándose por su bravura y heroísmo.

De la Bandera donada, hoy se conserva únicamente el escudo. Sin embargo, según investigaciones, declaraciones y registros fotográficos, habría tenido otro diseño. En el año del citado centenario llegó a Jujuy el reconocido pintor Luis De Servi (autor de las pinturas del techo del Salón Blanco de la Casa Rosada) quien, junto con el historiador Joaquín Carrillo, llevó adelante diversas investigaciones. Al respecto, manifestó: “Una feliz casualidad nos hizo encontrar hilos celestes y puntos de costura en las partes señaladas con puntos en el dibujo. Este hecho indica, pues, evidentemente, que en esos costados han estado adheridas las fajas celestes, las que darían a la bandera la siguiente forma”.

El investigador y vexilólogo Adolfo Mario Golman, basado en estudios históricos y en documentación correspondiente a la compra de las telas en 1813, señala que “se emplearon seis varas de género”, por lo que su tamaño original habría sido de 5,016 metros de base por 0,836 metros de altura. También existe la posibilidad de que haya tenido la misma base (5,016 m) y una altura de 1,264 m, según los dobleces de su confección. Fue el propio Belgrano quien ordenó la compra de las telas al comerciante y cabildante Francisco del Portal Frías. En el libro La Bandera Nacional de la Libertad Civil, de Miguel Carrillo Bascary, se afirma que “ambas respuestas nos indican que sus dimensiones originales fueron muy importantes”. Actualmente, tras los recortes sufridos, mide 1,65 por 1,45 metros.

Dibujo del doctor Joaquín Carrillo

En la edición de El Monitor de la Educación Común, publicado en 1912, se destaca el testimonio de “dos señoras Santibañez, hijas del Coronel del mismo nombre y guerrero de la Independencia, que recuerdan que su señora madre ‘ayudó a otra señora a componer la bandera que en aquellos años se guardaba dentro de un mueble en la Iglesia Matriz, de donde fue sacada y colocada en su asta dentro del templo y cerca de una puerta, donde sufrió los efectos de la luz y hasta de la lluvia’”, además de las deyecciones de los murciélagos que habitaban en los techos. Este testimonio permite inferir que fueron al menos dos los “arreglos” que contribuyeron a dejarla en un “lastimoso estado”.

Posteriormente, se procedió a una nueva refacción que resultó en un “nuevo atentado”, ya que se cortaron todos los bordes deshilachados y desgarrados, reduciéndola a su estado actual. El último misterio hace referencia a la bandera argentina que se halla detrás de esta reliquia: “En esta ocasión se tuvo, en cambio de aquella pésima ocurrencia, el buen tino de fijar por detrás la bandera argentina que hoy puede verse y que evita la destrucción total de la bandera primitiva”, señaló Joaquín Carrillo, destacado testigo de la misma en el año 1912.

Otro testimonio lo aporta el doctor Marcelo Quevedo Carrillo, quien señaló que en su familia se recordaba que los retazos se guardaron en un mueble de la casa de Ignacio Carrillo Bárcena, perdiéndose con el paso del tiempo. Dicho mueble fue heredado por Ramiro Carrizo, también descendiente de la familia receptora.

Imagen que habría tenido la Bandera Nacional de la Libertad Civil, según el historiador Joaquín Carrillo y que fuera publicada en una edición impresa conmemorando el Centenario de la Primera Jura y Bendición de nuestra Enseña Patria.

Fotografía que se dio a conocer en el año 1910 en el album “Gran Panorama Argentino con motivo de conmemorarse el centenario de nuestra liberación.



Fotografía atribuida a Alejandro Rosa y publicada en el diario vespertino “Provincia” de Jujuy en su edición del martes 9 de julio de 1912.

Por: Jorge Delfín Calvetti