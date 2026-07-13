RENATRE impulsa la formalización del sector frutihortícola

Autoridades del RENATRE, la UATRE, la COPRETI y la Secretaria de Trabajo y Empleo, acordaron trabajar en conjunto para avanzar en la formalización de la producción y de los trabajadores frutihortícolas de la provincia.

“La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la competitividad de este importante sector productivo garantizando estándares laborales que contribuyan al desarrollo social y económico de la provincia”, destacó el titular del RENATRE Jujuy, el Ing Jorge Rois.

De la reunión también participaron el secretario de Trabajo y Empleo, Freddy Berdeja, la coordinadora de la COPRETI, Marichi Álvarez, el delegado provincial de la UATRE, Alfredo Yusgra y el secretario general de la UATRE Monterrico, Gabriel Silvestre.

Durante el encuentro realizado en las instalaciones de la Secretaria de Trabajo y Empleo, se analizaron distintos temas vinculados al sector frutihortícola como la superficie cultivada, las condiciones laborales y de producción, entre otros aspectos del sector.

En la oportunidad se coincidió en la necesidad de continuar fortaleciendo las herramientas de fiscalización y trazabilidad como parte de una estrategia orientada a promover una actividad cada vez más formal, transparente y competitiva.

En este sentido “el RENATRE cuenta con la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) que reconoce a las empresas que cumplen con la normativa laboral vigente y desarrollan una gestión responsable basada en el respeto de los derechos humanos y laborales, promoviendo entornos de trabajo más seguros, sostenibles y competitivos. Esta certificación otorga un sello anual, que es renovable y gratuito para todos los empleadores inscriptos en el registro”, señaló Rois.

Por último recordó que para más información sobre programas, acciones y servicios, se puede consultar el sitio web oficial www.renatre.org.ar o seguir sus redes sociales @renatreinforma.