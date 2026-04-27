La morosidad de las familias se cuadruplicó y alcanzó el nivel máximo en 20 años

El incumplimiento en créditos a hogares subió de 2,94% a 11,2% en un año, según el BCRA. Es el nivel más alto desde al menos 2004 y afecta a todas las líneas de financiamiento.

La morosidad en los créditos otorgados a las familias registró un fuerte deterioro en los últimos doce meses y alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas. De acuerdo con datos oficiales, la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas pasó de 2,94% en febrero de 2025 a 11,2% en el mismo mes de 2026, casi cuadruplicándose en términos interanuales.

Según el Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en febrero de 2026 el porcentaje de créditos en situación irregular del sector privado se ubicó en 6,7% en el total de entidades financieras. Esto implica un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto a enero y de 4,9 puntos en comparación con el mismo mes del año anterior. El incremento se verificó en todos los grupos de entidades, mientras que en el segmento de familias la suba fue de 0,6 puntos frente al mes previo.

A comienzos de 2026, todos los tipos de crédito alcanzaron sus niveles más elevados de morosidad. Si bien en 2019 y 2021 se habían registrado aumentos relevantes, los valores actuales superan ampliamente esos antecedentes y representan el nivel más alto desde, al menos, 2004.

Un informe de la consultora 1816, elaborado en base a datos del BCRA, señaló que la mora en familias aumentó por decimosexto mes consecutivo y alcanzó su máximo en más de dos décadas. “El dato consolida la idea de que hay una economía con récord de PBI e incluso con récord de consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad”, indicó el reporte.

En detalle, los créditos personales mostraron los mayores niveles de incumplimiento: en febrero, la tasa de irregularidad alcanzó el 13,8%, con un incremento de 0,6 puntos porcentuales respecto a enero. En tanto, los préstamos con garantía hipotecaria registraron una mora de 1,4% (+0,1 puntos), las líneas prendarias llegaron a 6,8% (+0,5 puntos) y las tarjetas de crédito alcanzaron el 11,6%, con una suba de 0,6 puntos en el mes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la situación del endeudamiento de los hogares y consideró necesario “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. Sobre las dificultades actuales, sostuvo que “esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”.

En el caso del financiamiento a empresas, la morosidad también evidenció un aumento, aunque de menor magnitud. En febrero, la tasa de irregularidad se ubicó en 2,9%, con una suba mensual de 0,1 puntos porcentuales y un incremento interanual de 2,1 puntos desde el 0,8% registrado en febrero de 2025.

El informe del BCRA destacó que el sistema financiero mantiene elevados niveles de cobertura mediante previsiones. En febrero, las previsiones totales representaron el 90% de la cartera irregular, con un aumento de 0,9 puntos respecto a enero, aunque 63,8 puntos por debajo del nivel de un año atrás. En relación con el total de créditos al sector privado, las previsiones equivalieron al 6%, con una suba de 0,4 puntos en el mes y de 3,3 puntos en términos interanuales.

“El conjunto de entidades preservó elevada cobertura frente al riesgo de crédito asumido, considerando los niveles de exposición, morosidad, previsiones y capital disponible. En particular, el saldo de crédito en situación irregular neto de previsiones en términos de la RPC se ubicó en 1,4% en el mes, ligeramente por debajo del registro de enero”, concluyó el organismo.

Analistas privados atribuyen el aumento de la morosidad a una combinación de tasas de interés activas elevadas y estancamiento de los salarios. Economistas de la consultora LCG señalaron además que la tasa de interés real se ubica por encima de la inflación, lo que impide que las deudas se licúen con el paso del tiempo.

El deterioro también alcanza a las billeteras virtuales y a entidades financieras no bancarias, donde en algunos casos las estimaciones de morosidad superan el 30%. Esto refleja la presión sobre los sectores que recurren a microcréditos para afrontar gastos cotidianos fuera del sistema bancario tradicional.

Un relevamiento privado con datos de diciembre de 2025 mostró diferencias significativas entre empresas de crédito no bancario y bancos digitales. Tarjeta Naranja registró el mayor nivel de irregularidad, con 35,7% de préstamos en mora; seguida por Cencosud con 25,5% y Credicuotas Consumo con 25,4%. Por su parte, Mercado Libre, a través de Mercado Pago, informó una tasa del 14,7% en enero de 2026.

Según un informe de la consultora Empiria, los bancos presentan los menores niveles de incumplimiento dentro del sistema financiero, con los privados levemente por encima de los públicos. En contraste, las entidades no bancarias —que intermedian financiamiento sin ser bancos— exhiben tasas promedio superiores al 30%, al igual que las compañías que financian ventas de bienes como electrodomésticos o textiles.

(Cadena3)