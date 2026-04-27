Jujuy conmemora el 205° aniversario del “Día Grande de Jujuy”

Los actos centrales se desarrollarán este lunes 27 de abril desde las 08:00 en el Monolito «27 de Abril – Día Grande de Jujuy» de la localidad de León, con la concentración de frentes de banderas de las instituciones escolares, gauchas e intermedias.

La Batalla de León, ocurrida en 1821, es recordada como uno de los episodios más importantes de la lucha por la independencia en el norte argentino, cuando milicias gauchas, lideradas por el coronel José Ignacio Gorriti, lograron vencer a las tropas realistas.

Día Grande de Jujuy: memoria, identidad y lucha en la tierra gaucha

Cada 27 de abril, la provincia recuerda la histórica Batalla de León, un episodio clave que reafirma el protagonismo del pueblo jujeño en la defensa de la independencia argentina.

Jujuy vuelve a mirarse en su historia. Este 27 de abril no es una fecha más en el calendario: es el llamado “Día Grande”, una jornada que condensa memoria, coraje y pertenencia. La conmemoración remite a 1821, cuando en cercanías de San Salvador de Jujuy las milicias locales enfrentaron y derrotaron a las fuerzas realistas en la Batalla de León.

Aquel triunfo no fue aislado. Se inscribió en un contexto de lucha constante en el norte del territorio, donde gauchos, campesinos y vecinos comunes sostuvieron una resistencia clave para frenar el avance español. Sin grandes ejércitos regulares, pero con profundo conocimiento del terreno y una fuerte convicción, los jujeños se convirtieron en protagonistas silenciosos de la independencia.

Hoy, más de dos siglos después, la fecha invita a reflexionar sobre ese legado. ¿Qué queda de aquel espíritu colectivo? ¿Cómo se traduce hoy esa defensa del territorio y la identidad?

El “Día Grande de Jujuy” no solo celebra una victoria militar, sino que interpela al presente. En tiempos donde muchas veces la historia se reduce a efemérides vacías, recuperar el sentido de estas fechas es fundamental. La Batalla de León simboliza organización popular, compromiso y una identidad forjada en la resistencia.

Sin embargo, también expone una deuda: la historia del norte argentino, y en particular de Jujuy, sigue ocupando un lugar secundario en el relato nacional. Mientras figuras y batallas del centro del país dominan los manuales, gestas como esta sobreviven más en la memoria local que en el reconocimiento general.

Recordar el 27 de abril es, entonces, un acto político y cultural. Es reivindicar el papel de Jujuy en la construcción del país y, al mismo tiempo, exigir que esa historia tenga el lugar que merece. Porque sin el norte, la independencia argentina no se entiende.