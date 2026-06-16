La localidad de Moreno recibió al equipo de Hacienda en una jornada de gestión territorial

Como expresión visible de una gestión que gobierna desde el contacto directo con la gente, el ministro de Hacienda y su equipo siguen avanzando en el recorrido por los distintos municipios y comisiones municipales de la provincia.

El gobernador Carlos Sadir hizo de la escucha activa y la acción territorial una marca distintiva de su gobierno. Entender qué necesita cada comunidad y dar respuestas que se traduzcan en hechos concretos no es solo un objetivo, sino el modo en que el Ministerio de Hacienda trabaja día a día, siguiendo estos lineamientos.

Por este motivo, la recorrida por los distintos municipios y comisiones municipales de la provincia continúa, como expresión visible de una gestión que gobierna desde el contacto directo con la gente.

Siguiendo esta premisa, llegamos hasta la localidad de El Moreno, ubicada en el departamento Tumbaya, en plena Puna jujeña y a 3.600 metros de altitud.

Diálogo y entrega de elementos

Bajo la mirada imponente del Nevado del Chañi, la bienvenida de los vecinos fue cálida y sin reservas. Se caminaron las calles, se visitaron espacios comunitarios y se mantuvieron conversaciones francas con habitantes y referentes locales. También se hizo entrega de algunas herramientas de uso administrativo para la sede de la comisión y elementos deportivos en dos establecimientos educativos.

La meta era simple pero poderosa: ver con los propios ojos, escuchar con atención y registrar aquello que la gente necesita. Esas voces no se archivan, sino que se convierten en decisiones, reafirmado un compromiso permanente.