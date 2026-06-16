Educación dio a conocer la nómina de seleccionados para las Redes de Apoyo a la Inclusión

Educación dio a conocer los seleccionados en el marco del proyecto estratégico de intervención territorial “Redes de Apoyo a la Inclusión. Fortalecimiento de las Trayectorias Escolares en el Territorio de la Provincia de Jujuy”.
El Ministerio de Educación comunica que, como resultado de las distintas instancias de inscripción, evaluación de proyectos y entrevistas, se conformó la nómina de profesionales seleccionados que integrarán las dos líneas de acción propuestas en territorio, de la Modalidad de Educación Especial, las cuales impactarán en las diferentes regiones educativas de la provincia. (Según Resolución 997-E-2026).
Nómina única de perfiles seleccionados
Los seleccionados son:
1- Arispe, Gloria Julieta Estefania
2- Balderrama, Gabriela
3- Barcellona, Daniela Florencia
4- Beltran, Brian Fernando
5-Carrizo, Julieta Noeli
6 -Cerrudo, Alejandra Itati
7 -Chiliguay, Rodrigo
8 -Clavería, Carla Gisela
9 -Corrado, Agostina
10- Cruz, Zoe Analia Selene
11- Farias, Claudia Ercilia
12- Figueroa, Elsa Patricia
13- Goyochea, Gisela Estefania
14- Gonzalez, Gisela Alejandra
15- González, Irma Liliana
16- Gutiérrez, Elizabeth
17- Leiva, Ivana Del Valle
18- Mansilla Cardozo, Nadia Esperanza
19- Matwiczyk, Gisela Lorena
20- Montaño, Micaela Ana Beatriz
21 -Nieto, Ana Paula
22 -Ocampo, Rodolfo Gaston
23 -Portal, Gabriela Veronica
24-Quispe, Fabiana María Del Pilar
25 -Quiñones, Silvana Natividad
26- Ríos, Maria Agustina
27 -Rodríguez, María Inés
28 -Rodríguez, Yésica Gabriela
29- Soruco, Jimena Paola
30- Tarifa, Melisa Dalma
31 -Ustares, Jorge Antonio
32 -Vargas, Walter Jonathan
33- Wayar, Nancy Jorgelina
34- Yebara, Yánina Irene
El Ministerio de Educación, agradece a todos los postulantes por su participación, compromiso y aporte profesional, destacando el valor de cada trayectoria puesta al servicio de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.
Cabe destacar, que próximamente se informarán las instancias a seguir.