Diego Cruz: Jujuy sostiene la tarifa social ante el tarifazo sin límites del Gobierno de Milei

El diputado del frente Jujuy Crece, Diego Cruz, se refirió a la situación de la tarifa de energía en la provincia, remarcando la política de ajuste sin límites del Gobierno nacional y los aportes del Gobierno de Jujuy para contener a los sectores vulnerables.

“La energía eléctrica tiene dos componentes básicos (además de los impuestos), uno es la tarifa que se cobra por distribuir la energía, es decir que la luz llegue a la casa de cada persona. El otro componente es el precio de la energía propiamente dicho, y ese precio, está determinado por el gobierno nacional”, explicó.

En ese sentido, aclaró que “es el Gobierno nacional el que le vende la energía a cada una de las provincias, y ese es el precio que fue aumentando groseramente, ya que Milei decidió eliminar los subsidios a la energía de forma absoluta”.

El diputado recalcó que “la quita de subsidios por parte de Nación, que sigue en marcha durante estos meses, implicó US$ 5.600 millones de ahorro para sus arcas, pero que la están pagando todos los consumidores de luz, especialmente los más vulnerables”.

En contrapartida, remarcó Cruz, “la provincia viene haciendo un gran esfuerzo con la Tarifa Social, que es solventada con los recursos del Parque Solar Cauchari y que implica un aporte de 4.800 milllones de pesos por año, justamente para ayudar a afrontar los tarifazos dispuestos por el Gobierno Nacional”.

“Existe una decisión del Gobierno nacional de que la energía eléctrica aumente todo lo que sea necesario, aun a costa de quebrar comercios y de que una gran mayoría de argentinos no pueda pagar la luz, en ese sentido, el Gobierno de Jujuy sigue trabajando para que ese tarifazo nacional sea lo menos perjudicial para nuestra gente”, aseguró el diputado de Jujuy Crece.