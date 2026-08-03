La Legislatura reconoció a la doctora María Joaquina Gurrieri por su trayectoria en la salud pública

En el salón Marcos Paz de la Legislatura se llevó a cabo el acto de entrega de la Declaración N. 16/26, mediante la cual se declaró Personalidad Destacada de la Provincia de Jujuy a la doctora María Joaquina Gurrieri, en reconocimiento a su extensa trayectoria en el campo de la salud pública y la acción comunitaria.

La distinción destacó especialmente su labor al frente del Centro de Salud «Hernán Miranda» del barrio El Chingo y la creación del proyecto comunitario, educativo y cultural Música con Alas, iniciativa que transformó la realidad social de cientos de niños y familias jujeñas.

Del acto participaron el vicegobernador Alberto Bernis, el presidente de la Comisión de Salud Omar Gutiérrez, el presidente del bloque Jujuy Crece Santiago Jubert, el vicepresidente primero de la Legislatura Mario Fiad, diputados provinciales de distintos bloques, autoridades sanitarias, familiares, integrantes de la Fundación Música con Alas e invitados especiales.

El vicegobernador Bernis destacó que para el Poder Legislativo constituye un honor reconocer a quienes dedican su vida al servicio de la comunidad. Expresó que la doctora Gurrieri ha desarrollado una enorme tarea social, ayudando desde la salud pública a quienes más lo necesitaban, y felicitó profundamente su trabajo por fortalecer el compromiso de seguir trabajando en beneficio de la salud pública.

El presidente de la Comisión de Salud Omar Gutiérrez resaltó que la distinción representa un reconocimiento a una trayectoria que trascendió el ejercicio profesional de la medicina. Señaló que se trata de reconocer a una persona que transformó la salud pública desde la sensibilidad, los valores y el compromiso humano, acompañando a la comunidad en todos los aspectos, promoviendo prevención, educación, urbanización del barrio y trabajo conjunto con distintas instituciones.

Gutiérrez destacó además su rol como formadora de profesionales de la salud, señalando que ha formado generaciones de médicos, enfermeros y agentes sanitarios a través del ejemplo. Remarcó el impacto de la Fundación Música con Alas como un proyecto que permitió brindar contención a muchos niños mediante la música, alejándose de situaciones de vulnerabilidad.

El presidente del bloque Jujuy Crece Santiago Jubert puso en valor la vocación de servicio de la homenajeada. Destacó que la convicción, dedicación y vocación son valores que permanecen vivos en la doctora Gurrieri, quien no solo cumplió con su profesión sino que asumió un compromiso solidario con toda una comunidad, llevando contención y esperanza a quienes más lo necesitaban.

El vicepresidente primero de la Legislatura Mario Fiad destacó el impacto humano de su labor, señalando que su vocación fue mucho más allá de la medicina, y que con empatía y corazón levantó un barrio y fortaleció la salud pública.

Visiblemente emocionada, la doctora María Joaquina Gurrieri agradeció el reconocimiento y recordó el camino recorrido junto a la comunidad. Expresó que trabajó siempre con amor y compromiso en los lugares donde más se necesitaba, y que la salud pública le permitió conocer de cerca las necesidades de la gente y comprender que el conocimiento debía compartirse con la comunidad para mejorar la calidad de vida.

Gurrieri manifestó que la distinción representa un reconocimiento al trabajo colectivo desarrollado durante décadas. Destacó que tuvo la oportunidad de trabajar en lugares vulnerables y compartir conocimientos con la comunidad para que pudieran vivir mejor, señalando que todo fue posible gracias al trabajo de un gran equipo y al compromiso de los vecinos.

Dejó un mensaje para las nuevas generaciones de profesionales de la salud, expresando que la medicina es humanidad, sensibilidad y compromiso con el prójimo, y que quienes trabajan en el Estado deben devolver a la sociedad todo lo que reciben con voluntad, amor y dedicación.

Finalmente, recordó el proceso de transformación vivido en el barrio El Chingo. Señaló que compartieron el poder con la comunidad y trabajaron juntos para mejorar las condiciones de vida. Explicó que fueron los propios vecinos quienes comenzaron a transformar el barrio y luego se sumaron distintas instituciones, constituyendo ese trabajo colectivo el mayor aprendizaje que le dejó la salud pública.