El IVUJ inició la construcción de 20 departamentos para afiliados de UPCN Jujuy en Palpalá

La obra, que se desarrolla en Palpalá, corresponde a la primera etapa de un proyecto integral que contempla 48 unidades funcionales con infraestructura y servicios.

El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) dio inicio, en Palpalá a la construcción de 20 nuevos departamentos destinados a afiliados de UPCN Jujuy. La obra corresponde a la primera etapa de un proyecto integral que contempla 48 unidades funcionales con infraestructura y servicios.

En el marco de las operatorias público-privadas, en terrenos aportados por Entidades Intermedias, el IVUJ construirá departamentos para integrantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Filial JUJUY, que cumplan con los requisitos establecidos para el programa habitacional.

Durante la firma de acta de inicio de obra estuvieron presentes los vocales técnico y social del Instituto, Sergio Soria y Marcelo García respectivamente; el secretario general de UPCN Jujuy, Luis Cabana; Pablo Forbice, representante de la empresa constructora Forbice Estudio y Construcciones, que ganó la licitación; y Mónica Zamboni, jefa del departamento Construcciones del organismo.

La materialización de las gestiones

En la oportunidad, Soria, expresó que “es una obra que va a tener un plazo de dieciocho meses, la firma es una instancia muy importante porque es el momento en el que se empieza a materializar todo el trabajo que se viene realizando en el Instituto y con el gremio, desde hace aproximadamente dos años”, sostuvo.

El vocal técnico explicó también que este programa se inició con la firma de un convenio marco por mayor cantidad de viviendas, y hoy se inicia con la construcción de la etapa A, correspondiente a 20 departamentos e infraestructura.