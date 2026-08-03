La Provincia puso en valor los polideportivos de Palpalá y San Salvador de Jujuy

Las obras renovaron canchas, equipamiento, iluminación y sectores complementarios de los polideportivos La Salle, en Capital, y 25 de Mayo, en Palpalá.

La Dirección Provincial de Arquitectura, del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) culminó las obras de renovación de los polideportivos La Salle, en el barrio Malvinas de San Salvador de Jujuy, y 25 de Mayo, en la ciudad de Palpalá.

Los trabajos comprendieron la puesta en valor integral de ambos predios, con mejoras en la infraestructura deportiva, equipamiento y mejores condiciones de seguridad, permitiendo espacios renovados para el uso cotidiano de vecinos y vecinas.

Renovación integral de los espacios deportivos

En ambos polideportivos fue restaurada la superficie de hormigón de las canchas, al igual que las tribunas y se ejecutó un nuevo cierre perimetral de las jaulas. Asimismo, se renovó el equipamiento mediante el reemplazo de los antiguos tableros de madera por nuevos tableros metálicos y la instalación de nuevos arcos.

Como parte de la intervención también se ejecutó una mejora integral del sistema de iluminación, tanto en las canchas como en los sectores anexos de juegos infantiles, los cuales fueron reacondicionados.

Mejoras complementarias en el polideportivo 25 de Mayo

En el polideportivo 25 de Mayo de Palpalá, la obra incluyó además la recuperación de una construcción existente dentro del predio. Allí se ejecutó una nueva carpeta de piso, la reparación del sistema eléctrico, baños y se incorporó nueva carpintería.