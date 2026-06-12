«Jujuy e India» fortalecen la cooperación cultural y turística durante la visita del embajador

El embajador de India, Ajaneesh Kumar, fue recibido por Federico Posadas para avanzar en una agenda de cooperación cultural y turística en Jujuy.

En el marco de la agenda institucional que desarrolla en la provincia, el embajador de India en Argentina, Ajaneesh Kumar, fue recibido por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, junto a integrantes de su equipo, en un encuentro realizado en el Cabildo.

Participaron también la directora general del Cabildo, Nadia Serrano, y la directora provincial de Turismo, Sofía Van Balen Blanken, quienes acompañaron la visita del diplomático y su comitiva durante el recorrido por uno de los espacios patrimoniales más representativos de la provincia.

La reunión se desarrolló en continuidad con los encuentros que el embajador mantuvo con el gobernador Carlos Sadir y otras autoridades provinciales, en el marco de una agenda orientada a fortalecer los vínculos entre Jujuy y la India, uno de los países con mayor crecimiento económico y proyección internacional del mundo.

Jujuy e India fortalecen la cooperación cultural y turística

Durante el encuentro se abordaron las posibilidades de ampliar la cooperación en materia cultural y turística, promoviendo el intercambio entre ambos territorios y la generación de nuevas oportunidades para posicionar a Jujuy en mercados estratégicos.

“El Cabildo es un símbolo de nuestra identidad. Qué mejor escenario para tejer puentes con una civilización milenaria como la India. Queremos que los turistas indios conozcan nuestros paisajes, nuestra cultura viva y nuestra historia”, expresó Posadas al término de la reunión.

Por su parte, Kumar destacó las potencialidades de la provincia y manifestó su admiración por el patrimonio histórico y cultural jujeño. Tras recorrer las instalaciones del Cabildo y conocer parte de la historia local, aseguró estar “enamorado de esta provincia que tiene tanto para ofrecer”, al tiempo que remarcó la voluntad de seguir fortaleciendo los vínculos entre India y Jujuy.

La visita reafirma el interés mutuo por profundizar una relación que ya comenzó a generar espacios de diálogo en materia económica, productiva y comercial, y que ahora suma nuevas perspectivas vinculadas a la cultura, el turismo y el intercambio entre pueblos con una rica tradición histórica.