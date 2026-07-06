La Legislatura impulsa la creación del Día Provincial de la Concientización sobre la Epilepsia

Los diputados de la Comisión de Salud Pública de la Legislatura mantuvieron una reunión en el salón «Presidente Dr. Raúl Alfonsín», en la que participó la doctora Mara Morales, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Materno Infantil, para realizar aportes en relación con un proyecto que busca instituir el 26 de marzo de cada año como el Día Provincial de la Concientización sobre la Epilepsia.

Cabe mencionar que dicha fecha es reconocida mundialmente como «Purple Day». En este sentido, teniendo presente la importancia de abordar la epilepsia y con la presencia de la doctora Morales, «una de las pocas especialistas que hay en la provincia y en el NOA, porque es una especialidad que, siendo muy requerida, tiene muy pocos especialistas en el país», reconoció el presidente de la comisión, diputado Omar Gutiérrez. Y agregó que «por suerte en Jujuy se cuenta con cuatro especialistas», apuntando la importancia que tendría fortalecer el recurso humano en la provincia y «visibilizar el problema».

Al respecto, añadió que el 26 de marzo «queremos instituir como un día se hable de epilepsia, se visibilice la enfermedad, se trate de ver en conjunto lo que se puede hacer por estas personas que sufren este problema, tanto adultos como niños».

El titular de la comisión expresó que se quiere adherir al «Día Púrpura», que consiste en la iluminación de edificios de salud y monumentos de color púrpura (o violeta). Esta iniciativa busca informar y visibilizar los derechos de las personas que sufren esta enfermedad, «para que la población en general tenga este contacto y visibilice este tema, el cual es muy importante», enfatizó Gutiérrez.

El expediente recibió despacho favorable y ahora «va a continuar con su curso para que lo podamos tratar en la Cámara», señaló el legislador.

A su turno, la jefa del Servicio de Neurología del Hospital Materno Infantil precisó que es de suma importancia que toda la comunidad sepa de qué se trata la epilepsia para no tener miedo y poder actuar de manera correcta. Argumentó que no hay que asustarse ante algunos tipos de epilepsia, ya que «no todas son discapacitantes, pueden hacer vida normal tomando medicación», y consideró que esto es esencial saber porque muchas veces se piensa que está «asociado a algún retardo y no es así», y que «en la mayoría de los casos no es invalidante», explicó Morales.

Finalmente, reflexionó que los aportes que realizó ante los diputados de la comisión tuvieron una buena recepción.