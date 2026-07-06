Vecinos exigen una inspección urgente del puente de acceso a Bajo La Viña que se hundió en un sector por temor a fallas estructurales

Ocurrió este lunes por la mañana en el puente ubicado frente a Vialidad de la Provincia. No hubo heridos.

La preocupación crece entre quienes utilizan diariamente el puente que conecta con el barrio Bajo La Viña. Reclaman una evaluación técnica integral para garantizar la seguridad de conductores, motociclistas y peatones.

El puente, que conecta distintos sectores de la capital jujeña y fue inaugurado en 2018, ya había requerido trabajos de refuerzo en sus defensas tras daños ocasionados por crecidas del río en años anteriores.

Mientras esperan una respuesta, los vecinos insisten en que la prevención debe ser una prioridad y reclaman que las autoridades competentes realicen una evaluación estructural completa para despejar dudas y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

En una nota presenta, en representación del Centro Vecinal de Bajo La Viña, con el acompañamiento y apoyo de los Centros Vecinales de Higuerrillas y Campo Verde, donde solicitan urgente inspección técnica y evaluación integral de las condiciones de seguridad del puente ubicado sobre el acceso principal desde la ciudad hacia los barrios Bajo La Viña, Campo Verde, Higuerillas y sectores aledaños.

Señalaron en otra parte de la nota que dicha inquietud surge debido a la aparición de una importante hendidura sobre la mano derecha de circulación en el sentido ciudad-Bajo La Viña, situación que, si bien ha sido cubierta provisoriamente, continúa generando preocupación entre los vecinos y usuarios que transitan diariamente por dicho sector.

Además recordaron los vecinos que esto se fundamenta además en antecedentes de suma gravedad ocurridos en ese mismo puente. Hace algunos años se produjo un lamentable accidente que provocó la caída de una parte de la estructura, ocasionando el fallecimiento del Ingeniero Raúl Maciel Pedetti. Posteriormente, se registró un segundo episodio de deterioro estructural que volvió a comprometer la seguridad del lugar.

Haciendo énfasis que estos antecedentes, sumados a las actuales señales de deterioro observadas por los vecinos les llevan a solicitar que se disponga con carácter prioritario una revisión técnica exhaustiva de la estructura, a fin de determinar su estado real de conservación y adoptar las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias para garantizar la seguridad de conductores, peatones y vecinos de la zona.

Entendernos la importancia estratégica de esta vía de comunicación para miles de ciudadanos que la utilizan diariamente, razón por la cual considerarnos indispensable actuar de manera preventiva antes de que puedan producirse nuevos incidentes.