La Legislatura de Jujuy, entre las que menos gastan en el país

El informe conocido indica además que Santiago del Estero, Mendoza, San Luis y Jujuy, son las jurisdicciones más eficientes.

La Cámara de Diputados de Jujuy figura entre los cuerpos legislativos de país que registra menos gastos, reafirmando principios de austeridad y eficiencia administrativa, según un estudio realizado por la Fundación Libertad.

El relevamiento que tuvo por objeto mostrar cuánto invierten las provincias en el funcionamiento de sus legislaturas. Los informes de la Fundación Libertad revelan que el costo total de las 24 legislaturas provinciales argentinas supera los $ 1,42 billones anuales.

El análisis contempla los importes asignados al Poder Legislativo en los presupuestos provinciales y luego los relaciona con la cantidad de legisladores que tiene cada jurisdicción del país.

El informe señala que la provincia que más dinero destina a sostener su estructura legislativa es Tucumán, con $ 2.735.448. 833.