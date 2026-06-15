Gran Jujuy: En mayo hay una baja sostenida de delitos contra la propiedad

El Ministerio de Seguridad destacó que mayo de 2026 registró el menor nivel de delitos contra la propiedad de los últimos tres años en el Gran Jujuy, con una reducción del 23,9% en relación a 2024.

El Ministerio de Seguridad de Jujuy, en su último informe, registró 542 hechos delictivos en el quinto mes del año, cifra que refleja una disminución del 11,7% respecto de mayo de 2025, en el Gran Jujuy. Los datos correspondientes a mayo de 2026, confirman la tendencia decreciente en la comisión de delitos contra la propiedad.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Ariel Gil Urquiola, destacó que dichos registros hacen al período con menor cantidad de delitos en los últimos tres años.

En cuanto al análisis comparativo de los años 2024 al 2026, indicó que «se evidencia un descenso consistente en la incidencia delictiva: mayo de 2024 se registraron 713 hechos delictivos contra la propiedad, mayo de 2025 mostró una reducción a 614 hechos y mayo de 2026 finalizó con 542 hechos».

«Esta variación negativa acumulada de 171 delitos (equivalente al 23,9% de reducción en el período) refleja la efectividad de las estrategias territoriales implementadas por el Ministerio de Seguridad”, expresó.

Resaltó que esta mejora en los indicadores de seguridad responde a «la aplicación de metodologías basadas en datos que permiten direccionar el despliegue operativo según las características específicas de cada jurisdicción» y detalló que «el Ministerio de Seguridad ajusta continuamente sus estrategias de patrullaje, conforme a los patrones delictivos detectados en cada zona, privilegiando una presencia territorial diferenciada que responda a necesidades locales concretas».

En San Salvador, precisamente en zona Centro, se mantiene una tendencia descendente desde 2024. Los barrios de Coronel Arias y Campo Verde registraron reducciones significativas en la incidencia delictiva. En la zona de la ex terminal, donde predominan los delitos patrimoniales por negligencia, se adoptaron medidas preventivas con resguardo de efectos personales de valor en vehículos e inmuebles y la instalación del tótem.

Alto Comedero

En cuanto al sector de Alto Comedero, Urquiola resaltó que dicha jurisdicción «mantiene una baja interanual consistente, aunque sectores específicos como las 150 Hectáreas registraron un incremento puntual que motivó el refuerzo de vigilancia operativa».

Los barrios 18 Hectáreas y 370 Viviendas muestran reducciones respecto al período anterior. «Las medidas preventivas actuales se concentran en la seguridad domiciliaria, enfatizando el aseguramiento de accesos en viviendas deshabitadas», señaló.

Palpalá

Los indicadores más positivos se registran en Palpalá. En tres años, los delitos contra la propiedad bajaron de 126 a 102 hechos. «Si bien mayo presentó un leve incremento respecto a abril, ya se están reorientando los recorridos de patrullaje hacia las áreas de mayor concentración delictiva”, comentó el funcionario.

En cuanto al robo en domicilios, continúa siendo el delito de mayor prevalencia, «por lo que realizamos articulación comunitaria como medida preventiva», acotó.

Asimismo, puntualizó que «reconocemos la sostenibilidad de las mejoras en los indicadores de seguridad requiere de la participación activa de la comunidad».

“La comunicación de actividades sospechosas, el mantenimiento de espacios públicos apropiadamente iluminados y el fortalecimiento de redes de comunicación, como generar un corredor seguro en zonas de altas influencia de personas y la colaboración de vecinos, constituyen medidas complementarias fundamentales para seguir bajando los delitos”, finalizó Gil Urquiola.