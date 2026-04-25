“La justicia del futuro”: Jornada de encuentro para repensar cómo está trabajando hoy el sistema judicial

La propuesta, que se realizará el 29 de abril, de 9 a 14 horas, en el Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy, está orientada a generar un espacio de encuentro para repensar cómo estamos trabajando hoy en el sistema judicial, promoviendo nuevas miradas que fortalezcan la colaboración, el bienestar y la construcción colectiva.

La Oficina de Bienestar Laboral invita a participar de la Jornada de Capacitación “La justicia del futuro: cuando la colaboración se pone en movimiento”, que se realizará el próximo miércoles 29 de abril, de 9 a 14 horas, en el Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy.

Está organizada por la Oficina de Bienestar Laboral, en articulación con la Escuela de Capacitación Judicial, y orientada a generar un espacio de encuentro para repensar cómo estamos trabajando hoy en el sistema judicial, promoviendo nuevas miradas que fortalezcan la colaboración, el bienestar y la construcción colectiva.

La misma será a cargo de Melina Jajamovich, especialista en agilidad y transformación organizacional, quien acompañará a los participantes en una experiencia dinámica para revisar prácticas cotidianas y explorar oportunidades de mejora en el trabajo diario.

La jornada es abierta a todo el personal judicial y cuenta con cupos limitados.

Desde la Oficina de Bienestar Laboral se continúa impulsando este tipo de iniciativas con el objetivo de promover espacios de aprendizaje, intercambio y construcción conjunta que contribuyan al fortalecimiento institucional.

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