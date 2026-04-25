Gimnasia defiende hoy en Rafaela la punta de la Zona “B”

Este sábado, 25 de abril, a partir de las 18 horas, Gimnasia y Esgrima de Jujuy enfrentará a Atlético Rafaela en el estadio “Nuevo Monumental”, en encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

El encargado de impartir justicia será Javier Delbarba, quien estará acompañado por Joaquín Badano, asistente 1; Gonzalo Roldán, asistente 2; y el cuarto árbitro Adrián Núñez Rodríguez.

Gimnasia encara este nuevo desafío en la cima de la zona, acumulando 21 puntos, producto de una racha de 4 victorias consecutivas.

En tanto, la “Crema”, uno de los perseguidores del “Lobo”, se posiciona 5° con 15 unidades.

Seguir sumando y defender la cima

En este marco, el delantero del “Lobo” Cristian Menéndez, afirmó que “nos preparamos muy bien para este partido”, indicando que “sabemos cómo contrarrestar los puntos fuertes del rival y también cómo lastimarlo”.

Afirmó que “tenemos mucha confianza, porque venimos de hacer un gran partido, así que vamos a Rafaela a buscar la victoria”, para luego agregar que “estamos para continuar por ese camino, plasmando la identidad que nos trasladó Hernán Pellerano”.

“El grupo es el principal fuerte de Gimnasia. Todos entrenamos de una manera espectacular, hay mucho compromiso y eso nos permite mejorar”, destacó el “Polaco”.

A su turno, el volante Claudio Pombo señaló que “estamos felices con nuestra actualidad”, por lo que “vamos a defender el primer puesto en la zona”.

“Sumar es lo principal”, subrayó y argumentó que “en esta categoría, sacar ventaja es fundamental, así que tenemos que mantener la actualidad que nos costó lograr”.

Pombo concluyó puntualizando, que el impulso principal de Gimnasia “es la humildad y el trabajo constante”, factores que “nos impulsan a seguir mejorando de cara a un largo torneo”.