Representantes del transporte del Norte Grande analizaron la crisis del sistema en el interior

En Salta se llevó a cabo la reunión del Comité Federal de Transporte (Cofetra), con integrantes de la Región del Norte Grande.

Autoridades de los organismos de transporte de Salta, La Rioja, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Corrientes expusieron las diversas necesidad que aqueja a las provincias para sostener el sistema de transporte.

En tal sentido el presidente del Cofetra y de la AMT, Marcelo Ferraris manifestó que “estamos muy preocupados con la realidad que está viviendo el transporte en toda la Argentina, particularmente en el Norte Grande hay una quita de subsidios muy importante por parte del Gobierno Nacional donde no logramos que la jurisdicciones puedan recibir lo que legítimamente les corresponde; con problemas muy marcados de reducción de pasajeros en todas las jurisdicciones”.

En cuanto al beneficio de las gratuidades Ferraris aclaró que “en Salta tenemos un sistema de gratuidad muy amplio y ocupa un porcentaje muy alto de lo que es el transporte, recordemos de que aproximadamente de cada 10 pasajeros que utilizan el transporte 6 son gratuidades y eso es una situación muy importante que el Gobernador Gustavo Sáenz ha decidido sostener”.

El presidente de Saeta, Claudio Mohr destacó la importancia de la reunión “donde se pudo plasmar la situación muy crítica que es común en el interior del país; con reducciones en los servicios, con ajustes en los beneficios, donde también hay aumentos de tarifa. Es una situación muy apremiante muy crítica y que pone en riesgo el sistema de transporte de pasajeros».

También Mohr aclaró que “los subsidios que todos aportamos al fondo compensador de transporte quedan básicamente en el AMBA, esa es plata que no está regresando al interior y que genera una clara injusticia con los habitantes de la provincia”.

Por su parte, la vicepresidente del Cofetra y secretaria de transporte de La Rioja, Alcira Brizuela también manifestó la preocupación que se vive en su provincia resaltando que “nosotros estamos en una baja del interurbano del 60%, es una baja clave en el sistema, no se está pudiendo hacer un cambio de flota, es imposible comprar un colectivo nuevo.

Además, Brizuela enfatizó que “las aplicaciones están destruyendo a todas las empresas de transporte del país.

Participaron también en la reunión los representantes del transporte de Tucumán, Vicente Nicastro; de Corrientes, Armando Pérez Moiraghi; de Catamarca, Lucas Stämpfli; de Jujuy, Pablo Giachino y la Gerente de Registro y Habilitaciones, Jesica Barcos.