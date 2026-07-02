La Justicia condenó al responsable de estafar a más de 20 familias con lotes fiscales

La denuncia desde Ordenamiento Territorial ante la estafa que una persona llevó adelante con la venta de lotes culminó en juicio y pena efectiva.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) profundiza acciones de regularización, control y recupero de lotes fiscales, y tras denunciar con pruebas la venta de lotes fiscales, logró la condena a una persona por los delitos de estafa, fraude con perjuicio al Estado, falsificación de instrumento público y peculio.

Condena histórica contra delitos con lotes fiscales

La firme decisión de fortalecer la presencia del Estado en territorio para combatir prácticas irregulares, resguardar el acceso legítimo a la tierra y brindar respuestas concretas a las familias afectadas tuvo entre sus acciones un operativo en La Quiaca, en donde las áreas de Control y Recupero y de Regularización Dominial detectaron la modalidad de una persona que comercializaba de manera ilegal lotes fiscales, estafando a más de 20 familias.

El hecho fue denunciado desde las áreas de la SECOTyH y, por un trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación, en marzo sucedió la detención del acusado.

Como resultado, en la fecha se celebró el juicio abreviado, en el cual se condenó al imputado, Julián A.F. Martínez, a 7 años de prisión efectiva por resultar responsable de los delitos de estafa, fraude con perjuicio al Estado, falsificación de instrumento público y peculio.

Esta condena resulta inaugural a la vez que ejemplar, ya que es la primera vez que se logra detener y condenar a prisión efectiva a una persona por la comercialización de lotes fiscales, prácticas completamente ilegal y que configura delito.

Control, recupero y regularización

Los operativos -que abarcan tanto la puesta en común de información a la ciudadanía, acciones de adhesión a la regularización, control de ocupación efectiva de lotes y determinación de recupero del lote para el Estado- forman parte de una política sostenida de Ordenamiento Territorial y Hábitat en numerosas localidades. En tal marco, en los últimos meses la Secretaría ha realizado cinco denuncias penales, las que actualmente se encuentran en trámite.

A la vez, la SECOTyH mantiene un diálogo permanente con familias que se acercan para realizar denuncias vinculadas a lotes vendidos de manera irregular, usurpaciones u otras situaciones que requieren intervención estatal. En tal sentido, se convoca a la ciudadanía a acercarse a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat para acceder a información oficial, real y legítima sobre su situación dominial, y los mecanismos para la regularización, evitando así ser víctimas de estafas o maniobras fraudulentas.

La atención para estos casos se realiza de manera presencial de lunes a viernes de 7:30 a 12:30hs en Av Alte. Brown 792, San Salvador de Jujuy. También, hay información y posibilidad de trámites disponibles en la página web del organismo: secotyh.jujuy.gob.ar