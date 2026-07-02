Estados Unidos le ganó a Bosnia por 2-0 y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026

Finalizada la fase de grupos, comienza la eliminación directa en la Copa del Mundo.

La Selección de Estados Unidos mantiene su buen nivel en el Mundial 2026 y derrotó a Bosnia por 2-0, en un partido en el que gozó de una gran efectividad, para clasificar a los octavos de final.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el primer gol convertido en un partido que se disputó en el Levi’s Stadium de California fue propiedad del delantero Folarin Balogun, con un disparo bajo en 44 minutos de la primera etapa, mientras que el volante Malik Tillman sentenció el triunfo a los 36 del segundo tiempo.

Además, el local terminó el partido con 10 hombres y sufrirá una gran pérdida de cara a la próxima instancia, ya que el delantero Folarin Balogun recibió una tarjeta roja directa a los 18 minutos del complemento.

El triunfo clasifica a la Selección del DT argentino Mauricio Pochettino a los octavos de final, instancia que no supera desde el Mundial de Corea-Japón 2002 y en la que se deberá medirá con Bélgica, el lunes 6 de julio a las 21:00 (horario argentino). (NA)