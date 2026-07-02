Internas gremiales docente: En Libertador agreden a un maestro delante de sus alumnos

Denuncian un presunto episodio de violencia contra un docente en una escuela de Libertador General San Martín que habría ocurrido ayer martes 30 de junio.

El hecho, que habría sucedido durante la jornada escolar y en presencia de alumnos, generó preocupación en la comunidad educativa. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial del hecho, ni denuncia policía sobre el mismo.

Según versiones difundidas y denunciadas a través de un comunicado, en la ciudad de Libertador General San Martín, un docente habría sido agredido por personas vinculadas al CEDEMS mientras se encontraba dando clases.

También se espera sobre lo sucedido las palabras de las autoridades del establecimiento, del gremio, del Ministerio de Educación y de la Policía para confirmar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Solidaridad con el maestro agredido

Mientras que la Agrupación Docente Antonio Sosaya, que es una agrupación sindical opositora y antiburocrática dentro de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) de la provincia de Jujuy, emitió un comunicado en contra lo sucedido.

Este sector de maestros de base participa en asambleas, paros provinciales y movilizaciones exigiendo mejoras salariales, el blanqueo de conceptos en negro y fundamentalmente la normalización sindical.

El comunicado indica:

“Ante los hechos que son de público conocimiento en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, la Agrupación docente Antonio Sosaya, se solidariza con el Docente que fuera agredido por un miembro de la Comisión Directiva del CEDEMS, en su lugar de trabajo y frente a sus alumnos de nivel primario”.

“Desde nuestra Agrupación docente, consternados expresamos nuestro más enérgico repudio por actitudes inentendibles de un dirigente gremial de nivel medio. Reiteramos nuestra solidaridad con quién fuese blanco de amenazas y conductas violentas hacia su persona en su lugar de trabajo. Consideramos que la violencia es inadmisible y peor aún si viene de alguien que está al frente de la educación de jóvenes y adolescentes y dice defender los derechos de los trabajadores de la educación”.

“Creemos firmemente que la dignidad docente, no debe ser atacada, desvalorizada o ignorada por diferencias ideológicas, políticas o gremiales; el respeto entre compañeros es la base de cualquier lucha colectiva. Por lo que exigimos una pronta aclaración de esta humillante situación y quede el debido compromiso de respeto entre colegas”.