El MPA avanza en la investigacion por el hallazgo de las dos personas sin vida en el canal de Perico

La Fiscalía de la Circunscripción El Carmen–Perico, a cargo del fiscal Bruno Carchidi, continúa las tareas investigativas tendientes a esclarecer las circunstancias en las que fueron halladas sin vida dos personas en distintos sectores del sistema de canales de la ciudad de Perico. La investigación se desarrolla con la intervención de la ayudante fiscal Laura Calderón, la División Homicidios de la Policía de la Provincia de Jujuy y demás áreas especializadas.

En el marco de las diligencias dispuestas por el fiscal, se logró establecer la identidad de ambas personas fallecidas, tratándose de un hombre identificado como S. R. V., de 29 años, y una mujer identificada como L. D. V. C., de 35 años, ambos con domicilio en la ciudad de Perico.

La identificación fue posible a partir del trabajo conjunto realizado por personal de la Brigada de Investigaciones, Criminalística y demás áreas intervinientes, mediante el análisis de distintos elementos de interés incorporados a la investigación, entre ellos documentación personal hallada en el lugar, entrevistas testimoniales y otras medidas investigativas.

En relación con las primeras pericias realizadas en la escena, el examen cadavérico preliminar sobre el cuerpo de S. R. V., dispuso la correspondiente autopsia para determinar fehacientemente la causa del fallecimiento.

Por su parte, el examen cadavérico preliminar sobre el cuerpo de la mujer estableciendo a prima facie no se evidenciaban lesiones externas compatibles con una causa inmediata de muerte y con rigidez cadavérica compatible con una data aproximada de 24 horas antes del hallazgo, disponiéndose igualmente la correspondiente autopsia.

De las primeras actuaciones surge que los fallecidos habrían mantenido una relación sentimental, circunstancia que forma parte de las líneas de investigación que actualmente son objeto de análisis, sin que ello implique, por el momento, conclusiones respecto de las causas o circunstancias de los fallecimientos.

En ese sentido, la Fiscalía dispuso la realización de diversas medidas probatorias destinadas a reconstruir los últimos movimientos de ambas personas, entre ellas el relevamiento y análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad públicas y privadas, la recepción de declaraciones testimoniales, el secuestro de elementos de interés para su correspondiente peritaje, la extracción y análisis de información contenida en dispositivos electrónicos y otras diligencias investigativas que continúan desarrollándose.

Los informes preliminares de las autopsias determinaron como causa de ambos fallecimientos la asfixia por sumersión, estableciéndose además una data de muerte superior a doce horas. Estos resultados, junto con las restantes medidas probatorias que continúan desarrollándose, serán fundamentales para orientar el avance de la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjeron los decesos.

La presente causa se encuentra caratulada como Investigación Penal Preparatoria para Establecer Causales de Muerte, permaneciendo la investigación en pleno desarrollo. La Fiscalía continúa trabajando de manera coordinada con la División Homicidios, Criminalística y demás áreas especializadas para el total esclarecimiento de los hechos.