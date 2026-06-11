Por primera vez en años, cae el número de refugiados pero muchos regresan a un futuro incierto

El número de refugiados en el mundo disminuyó un 3% en 2025, hasta 41,6 millones, mientras 14,7 millones de desplazados regresaron a sus hogares, la segunda cifra más alta en 60 años, aunque muchos lo hicieron bajo presión y a lugares extremadamente frágiles. La ONU lanza un plan para reducir a la mitad su dependencia humanitaria.

El desplazamiento forzado global ha disminuido por primera vez en diez años, pero la fotografía real es más compleja. Así lo revela el informe Tendencias Globales 2025 del desplazamiento forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), presentado este jueves por su alto comisionado, Barham Salih.

Los datos son alentadores en superficie: 5,4 millones de personas huyeron de la violencia y la persecución en 2025, una cifra que refleja una ligera mejoría. Además, casi 46.000 personas apátridas adquirieron la ciudadanía en 24 países durante el año pasado.

Pero el dato más llamativo es el de los retornos: 14,7 millones de desplazados regresaron a sus zonas o países de origen, incluyendo 4,4 millones de refugiados y 10,3 millones de desplazados internos. Afganistán, Sudán y Siria concentraron los mayores movimientos de retorno. Sin embargo, la advertencia es clara: muchos de esos regresos se produjeron bajo presión y hacia lugares donde se viven unas condiciones precarias.

El exilio que dura toda una vida

La cara más dura de la crisis es la de los refugiados atrapados en el exilio durante años. El informe revela que el 70% de los refugiados vive en situación de desplazamiento prolongado, muchos de ellos por debajo del umbral de pobreza, dependientes de una ayuda humanitaria que les permite sobrevivir pero no les devuelve el control sobre sus vidas.

«Para demasiados refugiados, el desplazamiento comienza como un salvavidas pero dura toda una vida», declaró Salih. «La ayuda humanitaria salva vidas, pero no es el punto final y no permite a los refugiados convertirse en agentes activos de su propio futuro. Necesitamos un cambio de paradigma que cree un nuevo sentido de esperanza y oportunidad para las personas que huyen de la guerra y la persecución».

Un objetivo ambicioso y medible para 2035

Frente a esta realidad, ACNUR ha lanzado una iniciativa sin precedentes: reducir a más de la mitad, en la próxima década, el número de refugiados en desplazamiento prolongado que dependen de la asistencia humanitaria. El objetivo se centra en los países de ingresos bajos y medios, donde se concentra la mayoría de los refugiados (el 68% del total).

Para lograrlo, Salih propone tres vías. La primera es fortalecer los retornos voluntarios a los países de origen, lo que requiere resolver los conflictos que generan el desplazamiento. La segunda es incluir a los refugiados en los sistemas nacionales de los países de acogida —educación, salud, servicios financieros y mercados laborales— para que puedan generar ingresos por sí mismos y contribuir a las economías locales. La tercera es ampliar las vías de soluciones en el extranjero, como el reasentamiento de los casos más vulnerables, la reunificación familiar y el acceso a permisos de trabajo y becas.

El objetivo cuantificable se aplica especialmente a la segunda vía: en los países de acogida de ingresos bajos y medios, donde se concentra la mayoría de los refugiados, ACNUR aspira a que sus ingresos autogenerados (excluyendo la ayuda humanitaria) alcancen el umbral de pobreza nacional. Es decir, que puedan vivir con dignidad sin depender de la asistencia.

El retroceso del reasentamiento

Precisamente en este último punto, el informe muestra una tendencia preocupante. Las llegadas a través de programas de reasentamiento o patrocinio cayeron más de un 50% en 2025, hasta solo 81.800 personas. La brecha entre las plazas disponibles y las necesidades reales no deja de ensancharse.

«El asilo y la protección salvan vidas y no están sujetos a debate, pero no podemos aceptar un futuro en el que millones de refugiados permanezcan atrapados durante años o décadas sin perspectivas reales de reconstruir sus vidas», concluyó Salih. «Ahora tenemos un objetivo ambicioso, alcanzable y cuantificable para avanzar en la autosuficiencia y transformar la vida de millones de personas».

(Naciones Unidas)