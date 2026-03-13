Coca-Cola Argentina presenta “La Selección Coca-Cola” rumbo al Mundial 2026

La empresa impulsa una estrategia de comunicación integral con actividades en puntos de venta, productos de colección y presencia de figuras del fútbol.

Coca-Cola Argentina lanzó una campaña integral denominada “La Selección Coca-Cola” en el contexto de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. El plan combina creatividad, promociones y experiencias con el objetivo de acompañar a los argentinos durante el torneo.

El concepto principal, “Defendamos lo que es nuestro, dentro y fuera de la cancha”, guió el desarrollo de la propuesta, que busca capturar la intensidad y la pasión que caracteriza a los aficionados locales en cada partido. La campaña refuerza el vínculo histórico de la marca con el fútbol y con los momentos que conectan a las personas en el país.

Como pieza central del lanzamiento, Coca-Cola Argentina presentó “Conferencia”, una producción realizada junto a Grey Argentina y dirigida por Andy Fogwill, de Landia, con la participación del director técnico de la selección y campeón del mundo Lionel Scaloni. El film muestra una conferencia de prensa en la que Scaloni responde a una pregunta del periodista Germán Paoloski sobre la preparación “para ganar la copa” con una frase inesperada: “No vamos a ir a ganarla”. Luego, completa su mensaje: “Vamos a ir a defenderla”, lo que genera una reacción de orgullo colectivo.

La narrativa de la campaña recorre escenarios variados donde se vive el fútbol, desde bares y hogares hasta calles emblemáticas del país, y destaca la montaña rusa emocional de los hinchas en cada partido. María Victoria Castagnino, Directora de Marketing para Argentina y Uruguay, afirmó: “Defender lo nuestro es una idea que conecta con algo muy profundo de la identidad argentina. Con esta campaña quisimos reflejar esa emoción colectiva que se vive en cada partido y acompañar a los hinchas en esos momentos”.

El despliegue se concreta con una estrategia 360°, producción 100% local, activaciones en miles de puntos de venta, lanzamiento de ediciones coleccionables y promociones que ofrecen la posibilidad de viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La campaña se apoya en la operación productiva de Coca-Cola Argentina, que ejecuta un plan de inversión superior a 1.400 millones de dólares hasta 2028 para ampliar y modernizar plantas, fortalecer su red logística e incorporar tecnología de última generación. Más de 150 mil personas integran su cadena de valor y la red alcanza a más de 260 mil clientes en todo el país.

Leonardo García, Gerente General para Argentina y Uruguay, expresó: “Este Mundial es una oportunidad para expresar quiénes somos hoy en Argentina: una compañía que produce localmente desde hace más de ocho décadas, que invierte y que acompaña a las personas en los momentos que nos unen. La campaña refleja esa convicción y nuestra decisión de seguir apostando al país con una mirada de largo plazo”.

El equipo detrás de la campaña incluye a la agencia WPP OpenX, liderada por Grey Argentina, con participación de creativos y productores como Diego Medvedocky, Marco Milesi, Juan Ure, Gonzalo Fernández, Julieta Margulis, Alan Piñeyro, Matias Amarante y Carolina Bruzzone, entre otros. La productora LANDIA y profesionales como Matias Moltrasio, Nuria Wainstein, Adrian D’Amario, Florencia Gastelu e Ivan Grichener también formaron parte del proyecto.

Coca-Cola, junto a sus socios embotelladores, produce y distribuye en Argentina marcas como Coca-Cola, Sprite, Fanta, Cepita Del Valle, Aquarius by Cepita, Bonaqua y Benedictino, generando empleo para más de 150 mil personas y llegando a más de 200 países en todo el mundo.

(Infobae))