La felicidad de Sergio Lapegüe: “¡Voy a ser abuelo!”

La emoción invadió a Sergio Lapegüe luego de que se conociera una de las noticias más felices para su familia: su hija Mica Lapegüe está esperando su primer hijo y lo convertirá en abuelo por primera vez. La primicia fue revelada por Ángel de Brito durante el programa LAM.

Horas después de que la noticia saliera a la luz, el conductor de Lape Club Social decidió compartir públicamente su alegría con sus seguidores. Lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales mientras caminaba por las calles de Banfield, el barrio que lo vio crecer.

“¿Y… qué tal? Por fin, ¿no? ¡Voy a ser abuelo! ¡Vamos a ser abuelos con Bochi! ¡Estamos felices!”, expresó Lapegüe en el clip, visiblemente emocionado. En la grabación también se escucha a una vecina que lo felicita desde una ventana, una escena espontánea que reflejó el cariño que recibe en su barrio.

“¡Chau abueloooo! ¡Dale saludos a la abuela!”, se oye decir en el video. Ante ese saludo, el periodista respondió entre risas: “¡Chau Pupi! Ahora la saludo a la abuela”. El momento rápidamente se volvió viral entre sus seguidores, que celebraron la noticia y lo llenaron de mensajes de cariño.

Durante su caminata, Lapegüe se permitió un momento de reflexión sobre el paso del tiempo y lo que significa esta nueva etapa en su vida. “Voy caminando por el barrio, este es mi barrio de toda la vida… acá jugaba a la pelota cuando era chiquito. Cómo pasó la vida, ¿no? Y ahora voy caminando y me gritan ‘chau abuelo’ desde la ventana”, comentó con emoción.

El periodista también confesó que todavía está asimilando la noticia. “Es tan lindo, es tan hermoso todo y tan feliz. Lo esperamos con amor esto y estamos tan contentos que a veces uno no cae. Decís ‘voy a ser abuelo’, ¡qué hermosura!”, agregó.

Visiblemente conmovido, Lapegüe dejó en claro que vive este momento con mucha ilusión. Incluso admitió que ya imagina cómo será cuando finalmente tenga al bebé en brazos. “Tengo unas ganas de tenerlo a upa ya”, confesó, entre sonrisas.

(Paparazzi)