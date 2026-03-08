Franco Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1

El argentino perdió varias posiciones por esquivar a un oponente en la largada y además sufrió una penalización y tuvo que hacer un stop and go. Fue en el Gran Premio de Australia, la carrera que abrió la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el circuito de Albert Park Circuit.

El argentino remontó posiciones pese a una penalidad en la largada y completó más de 40 vueltas con el mismo juego de neumáticos en el inicio de la temporada. Mercedes dominó y se llevó el 1-2 con Antonelli (2°).

El triunfo quedó en manos del británico George Russell, que lideró el 1-2 de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, mientras que el podio lo completó el monegasco Charles Leclerc con Scuderia Ferrari.

Una carrera condicionada desde el inicio

Colapinto, piloto del Alpine F1 Team, había largado 15° en la parrilla, luego de ganar una posición tras el accidente del australiano Oscar Piastri antes del inicio de la competencia.

Sin embargo, su carrera quedó condicionada desde los primeros metros por una penalidad aplicada tras la largada, lo que lo obligó a modificar su estrategia durante gran parte de la prueba.

A pesar de esa dificultad, el argentino logró mantenerse competitivo en pista y defenderse en un pelotón muy ajustado.

Una estrategia de resistencia

Uno de los aspectos destacados de la carrera del piloto argentino fue la estrategia con los neumáticos.

Colapinto completó más de 40 vueltas con el mismo juego de gomas, una decisión que le permitió sostener un ritmo constante y mantenerse en la pelea por avanzar posiciones en la segunda mitad de la competencia.

Aunque no logró ingresar en la zona de puntos, el resultado le permitió terminar su primera carrera completa de la temporada en un circuito exigente como el de Melbourne.

Gasly sumó para Alpine

El balance para el equipo francés tuvo un aspecto positivo gracias al rendimiento del compañero de Colapinto, el francés Pierre Gasly.

El piloto logró terminar en la zona de puntos, aportando unidades importantes para Alpine en la primera fecha del campeonato.

Mercedes domina el arranque del campeonato

La jornada en Melbourne quedó marcada por el sólido rendimiento de Mercedes, que logró colocar a sus dos pilotos en lo más alto del clasificador.

Russell se llevó la victoria tras una carrera controlada de principio a fin, mientras que Ferrari logró rescatar el tercer puesto con Leclerc.

Un comienzo exigente para el argentino

Para Colapinto, que afronta su primera temporada completa en la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia representó un debut exigente en el calendario.

A pesar de la penalidad y de un fin de semana complicado para Alpine, el piloto argentino consiguió completar la carrera y mostrar consistencia en ritmo de competencia, un punto clave de cara a las próximas fechas del campeonato.

