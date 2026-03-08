Jujuy Básquet sufrió, pero volvió a la victoria ante los santafesinos de Santa Paula

Lo cerró, pero con lo justo. Jujuy Básquet se impuso ante Santa Paula de Gálvez 64-62 y volvió a la senda de la victoria en el estadio “Federación”.

Se jugó con el control de Raúl Sánchez y Andrés Barbarini por la fecha 29 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina. Los parciales fueron: 21-16, 21-23, 8-12 y 14-11.

Buen inicio de los “Cóndores”, con una defensa bien plantada y las salidas rápidas, comenzó a sacar ventaja ante el elenco de Gálvez que promediando el cuarto intentó acercarse en el marcador, sobre todo después del minuto pedido por Francisco Blanc, técnico de la visita, cuando el parcial estaba 16-7. Sirvió, porque se puso en partido y se fueron al primer descanso corto 21-16.

El segundo chico Santa Paula tuvo un buen goleo de entrada, no tardó en acortar diferencias y cuando restaban 5 minutos para el cierre, igualó con triple de Dalpino en 32. Los jujeños no hacían pie, para colmo entraron en esa meseta de imprecisión a la hora de marcar, por eso tras cartón los de Gálvez pasaron a ganar con un simple 36-35. Sin embargo, sobre el final, los “Cóndores” se acercaron en el parcial quedando 21-23, por lo que se fueron al descanso largo 42-39.

El tercer cuarto fue de mucha lucha, los dos estuvieron erráticos desde el perímetro y bajo las tablas, así lo refleja el parcial de 8-12 que le sirvió a Santa Paula para quedar 50-51 arriba en el marcador y encarar con otros ánimos el último parcial.

En el final, Santa con Gómez Quinteros y Puebla, ambos con 12 puntos fueron los máximos anotadores de la visita, comenzó a sacar diferencias, pero dos triples consecutivos de Bruno Conti lo puso en partido a Jujuy Básquet levantando al “jugador número seis”. Los últimos minutos, otra vez, con errores no forzados de ambos lados, fallas en los tiros, puso las cosas parejas, pero con mayor entereza y sobre todo carácter, los jujeños pasaron a ganar con Ibarra, 12 puntos, máximo anotador local, sostuvieron la ventaja hasta el final quedando 64-62.

La victoria sobre el final tuvo tintes de desahogo para un Jujuy Básquet que necesitaba volver a sumar de a dos en casa y ante su gente que una vez más, dijo presente en el estadio de avenida España.

Síntesis:

Jujuy Básquet 64: Inicial: Marini (5-1t), Stheli (9), Grytsak (6), Tarnowyk (6-2t), Ibarra (12-1t). Ingresaron: Roveres (10), Roca (5-1t), Conti (11-3t), Fornes, Nesman. DT: Guillermo Tasso.

Santa Paula 62: Inicial: Dalpino (3-1t), Delucchi (4), Barbieri (2), Díaz (7), Puebla (12-2t). Ingresaron: Balbo (9-1t), Gómez (12), J. Caicedo (5), M. Caicedo (8). DT: Francisco Blanc.

Parciales: 21-16, 21-23, 8-12 y 14-11.

Progresivo: 21-16, 42-39, 50-51, 64-62.

Jueces: Raúl Sánchez y Andrés Barberini.

Comisionado Técnico: Ángel D´Anna.

Estadio: “Federación”.