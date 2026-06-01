El «Tren Solar de la Quebrada» hará recorridos nocturnos para observar astros en el NOA

Una viaje nocturno propone disfrutar a la astronomía y comida regional sobre rieles.

Jujuy volverá a ofrecer entre junio y septiembre una de las experiencias turísticas más originales del país con una nueva edición de “Cielo en Movimiento”, una propuesta que combina un recorrido nocturno en el Tren Solar de la Quebrada con observación astronómica, gastronomía regional y actividades culturales.

La iniciativa se desarrolla a bordo del Tren Solar de la Quebrada, considerado el único tren planetario de Argentina por incorporar experiencias de astroturismo que permiten observar el cielo andino desde distintos puntos de la Quebrada de Humahuaca.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las nuevas salidas ya fueron confirmadas para junio, julio, agosto y septiembre, con cupos limitados y la posibilidad de financiar la compra online en tres cuotas sin interés.

Durante el recorrido, los pasajeros pueden disfrutar de paisajes nocturnos únicos bajo las estrellas mientras especialistas realizan interpretaciones del cielo andino y explican aspectos vinculados a la astronomía y la cosmovisión local.

La experiencia incluye observaciones con telescopios, actividades guiadas y propuestas gastronómicas con sabores típicos de la región, en un entorno natural reconocido por su riqueza paisajística y cultural.

Qué astros y constelaciones se pueden observar

Gracias a la altura y a la baja contaminación lumínica de la región, la experiencia permite contemplar algunos de los objetos celestes más conocidos del hemisferio sur.

Entre ellos se destacan:

La Vía Láctea

La Luna

La Cruz del Sur

Las Tres Marías (Orión)

Constelaciones australes visibles a simple vista

Estrellas brillantes y cúmulos estelares

Planetas visibles según la época del año

Además, el 27 de agosto está prevista una salida especial que permitirá observar un eclipse lunar parcial desde la histórica Posta de Hornillos, uno de los puntos incluidos dentro del recorrido ferroviario.

El tren solar que revolucionó el turismo en Jujuy

El Tren Solar de la Quebrada es el primer tren turístico impulsado íntegramente por energía solar y baterías de litio de América Latina. Su puesta en funcionamiento marcó el regreso del servicio ferroviario de pasajeros a la Quebrada de Humahuaca después de casi tres décadas.

La formación circula sobre un antiguo ramal ferroviario recuperado y conecta localidades emblemáticas como Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara, atravesando algunos de los paisajes más representativos del norte argentino.

Las unidades cuentan con amplias ventanas panorámicas para apreciar el entorno y realizan recorridos turísticos a velocidad moderada, permitiendo contemplar la geografía de la Quebrada de Humahuaca de manera silenciosa y sustentable.

Con la nueva edición de “Cielo en Movimiento”, el tren suma una propuesta que combina naturaleza, ciencia, cultura y gastronomía, transformando el viaje en una experiencia diferente para quienes buscan descubrir el cielo jujeño desde una perspectiva poco habitual. #AgenciaNA