La dura reacción de Neymar tras quedar eliminado en su último Mundial

Brasil cayó ante Noruega por 2-1 y se despidió del Mundial. El crack del Santos marcó el descuento.

Brasil no pudo, cayó ante Noruega y quedó eliminado en octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El conjunto brasileño perdió por 2-1 por los dos goles de Erling Haaland. Neymar, quien ingresó en el segundo tiempo, fue el encargado del descuento para Brasil.

El crack del Santos anotó para Brasil desde el punto penal en la última jugada del partido, pero su gol no alcanzó y Brasil quedó afuera.

Tras el partido, Neymar rompió en llanto al término del partido en el que Brasil quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026 y que podría ser su último partido en mundiales.

Neymar saludó al árbitro y a algunos rivales y luego se arrodilló a rezar en el campo de juego, pero en ese momento rompió en llanto.

Los compañeros asistieron rápidamente a consolar al número 10 que marcó en cuatro copas del mundo distintas.

NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS… Neymar se puso a llorar tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo. ⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/NnQyP9S9gJ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

(Cadena3)