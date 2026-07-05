El ISJ impulsa mejoras en el vademécum y el programa Cardio NOA

El objetivo es optimizar los planes y programas para pacientes crónicos, proporcionando mejores herramientas a los médicos y mayores beneficios a los afiliados.

A los efectos de evaluar la incorporación de nuevos medicamentos, se llevó a cabo una reunión de autoridades del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), representantes de la Sociedad de Cardiología de Jujuy, el Colegio de Farmacéuticos de Jujuy y el Centro de Propietarios de Farmacias de Jujuy, en el marco del proceso de actualización del vademécum y el fortalecimiento del programa Cardio NOA, impulsado por la Coordinación de Gestión Sanitaria de la obra social.

Trabajo articulado

Dicho encuentro constituye el primer paso de un trabajo conjunto entre el ISJ y las diferentes asociaciones de profesionales y especialistas de la provincia, siendo el objetivo principal optimizar todos los planes y programas para pacientes crónicos, proporcionando mejores herramientas a los médicos y mayores beneficios a los afiliados.

Desde una perspectiva sanitaria, esta medida es un paso estratégico dentro de la reformulación integral de Cardio NOA, programa que busca fortalecer las acciones de prevención, detección precoz, control de factores de riesgo y seguimiento de los afiliados con patologías cardiovasculares.

Cabe destacar, que en los próximos días los equipos técnicos continuarán con la evaluación de las nuevas moléculas respaldadas por evidencia científica. Una vez consensuadas, se realizará un estudio de costo-efectividad. Finalmente, la propuesta será elevada a consideración del Directorio del ISJ para su implementación.

Por esta vía, se procura optimizar los recursos económicos mediante el ingreso de nuevas terapias, disminuyendo así las complicaciones e internaciones y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

De la reunión participaron el responsable de la Coordinación de Gestión Sanitaria del ISJ, Gustavo Poccioni; Javier Joffre, del Departamento Farmacia; Mariela Rojas, del Banco de Drogas; Miriam Calisaya, de Planes y Programas Especiales; quienes recibieron al presidente de la Asociación de Cardiólogos de Jujuy, Augusto Barboza; Analía Benavidez, de la Asociación de Cardiólogos de Jujuy; Gustavo Martínez, titular del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy; María Velia Fernández, presidente del Centro de Propietarios de Farmacias de Jujuy; y Andrea Lucero, de Auditoría del CFJ.