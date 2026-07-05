Brasil perdió con Noruega y quedó fuera del Mundial 2026

Con doblete de Erling Haaland, el equipo europeo dio el batacazo y se metió en cuartos de final.

Brasil perdió por 2 a 0 ante Noruega y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026, con un goleador, Erling Haaland, que estuvo intratable con un histórico doblete.

Con dos goles del delantero Haaland, a los 35 y a los 45 del segundo tiempo, Noruega le dio un golpazo a Brasil y se metió en los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre México e Inglaterra.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético apenas a los tres minutos, cuando Patrick Berg marcó para Noruega, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Alexander Sørloth en el inicio de la jugada.

Poco después, Brasil tuvo la oportunidad de adelantarse cuando el árbitro sancionó un penal, aunque Ørjan Nyland se lució al contener el remate de Bruno Guimarães.

Tras ese arranque intenso, el partido perdió dinamismo durante varios pasajes del primer tiempo y Brasil generó una de sus pocas ocasiones con un disparo de Vinicius que no encontró destino de gol, mientras que Martin Ødegaard estuvo cerca de abrir el marcador en dos oportunidades: una definición se fue desviada y la otra fue controlada por Alisson Becker.

La segunda parte mantuvo la tensión, aunque con momentos de poca claridad. Endrick desperdició un mano a mano inmejorable y, minutos después, Nyland volvió a responder con una gran atajada ante un potente remate de Rayan para sostener el empate.

Noruega volvió a animarse en ataque y encontró la recompensa: Andreas Schjelderup probó primero con un zurdazo que Alisson desvió, pero el extremo del Benfica tuvo revancha al enviar un preciso centro que Haaland conectó de cabeza a diez minutos del final para establecer el 1-0.

Obligado por el resultado, Brasil se lanzó al ataque en busca del empate, pero volvió a encontrarse con un inspirado Nyland, y Casemiro también desperdició una clara oportunidad hasta que a los 44 minutos del complemento, Haaland recibió en la puerta del área y definió con un remate preciso para ampliar la ventaja y sentenciar la clasificación. El descuento de Neymar, de penal, llegó en el tiempo agregado y solo sirvió para decorar el marcador.

Síntesis del partido:

Mundial 2026.

Octavos de final.

Brasil 1-2 Noruega.

Estadio: New Jersey Stadium.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua).

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Rayan, Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Martinelli; Matheus Cunha y Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

Goles en el segundo tiempo: 35m y 45m Erling Haaland (N); 52m Neymar -penal- (B).

Incidencias en el primer tiempo: 14m Ørjan Nyland (N) le atajó un penal a Bruno Guimarães (B).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Andreas Schjelderup por Nusa (N); Oscar Bobb por Sørloth (N); 13m Endrick por Cunha (B); 18m Fredrick Aursnes por Ryerson (N); 23m Neymar por Martinelli (B); Danilo Santos por Rayan (B); 34m Éderson por Guimarães (B); 50m Leo Østigård por Wolfe (N).

AgenciaNA