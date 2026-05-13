Causaba disturbios en barrio Belgrano y le encontraron 19 «bochitas» de marihuana

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional N° 1 demoraron a una mujer de 34 años en el barrio Belgrano.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 10:50 horas, cuando el sistema 911 alertó sobre una persona que arrojaba piedras contra los domicilios en la calle Mitre.

​Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una vecina, quien manifestó que su propia hermana se encontraba totalmente alterada ocasionando disturbios.

Al notar la presencia policial, la mujer intentó darse a la fuga hacia la calle Lugones, pero fue rápidamente interceptada y trasladada a la Seccional 44°. Sin embargo, la sorpresa mayor llegó durante la requisa de sus pertenencias.

​En el interior de una riñonera color rosado que emanaba un fuerte olor característico a alguna sustancia, y ante la presencia de testigos, el personal policial halló 19 envoltorios con sustancia vegetal.

Tras la intervención del personal de Narcotráfico y la correspondiente prueba de campo, se confirmó que se trataba de marihuana (cannabis sativa). Tanto la sustancia como la mujer quedaron a disposición de la Justicia especializada en narcotráfico.