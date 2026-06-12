La Diócesis de Jujuy será sede del 4° Encuentro de Santuarios del NOA

La convocatoria reunirá a referentes pastorales y servidores de la región del 18 al 20 de junio, para reflexionar sobre la piedad popular y la misión evangelizadora de los santuarios.

La Pastoral de Santuarios de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) realizará del 18 al 20 de junio el 4° Encuentro de Santuarios del NOA, con el lema «Santuarios del NOA, cuna de la piedad popular».

La convocatoria tendrá lugar en el Instituto del Buen Pastor de la ciudad de San Salvador de Jujuy y reunirá a rectores, equipos pastorales, agentes de evangelización y servidores de los distintos santuarios de la región.

La actividad es organizada por la Pastoral de Santuarios de la CEA, cuyo delegado episcopal es monseñor Jorge Torres Carbonell. El organismo eclesial tiene como misión acompañar, coordinar y revitalizar la vida espiritual y las expresiones de fe popular que se desarrollan en los santuarios del país.

El acompañamiento a los peregrinos

Entre sus principales objetivos figura el acompañamiento espiritual de los peregrinos, brindando orientación y contención a quienes llegan a estos espacios de devoción con sus intenciones, promesas y muestras de fe.

Asimismo, la Pastoral de Santuarios promueve la articulación entre los distintos centros de peregrinación de la Argentina, favoreciendo el intercambio de experiencias pastorales y el trabajo conjunto entre rectores y servidores.

Otro de los ejes de su tarea es fortalecer la piedad popular, considerada una expresión genuina de la fe del pueblo de Dios, además de ofrecer instancias de formación para quienes desarrollan su servicio en los santuarios.

El encuentro en Jujuy buscará profundizar precisamente estos desafíos pastorales, en un espacio de reflexión, escucha y comunión entre las comunidades del NOA.

Para más información e inscripciones, los organizadores dispusieron el WhatsApp 388 447-6069.