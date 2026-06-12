Comenzó la construcción de las primeras 20 viviendas para afiliados de APL Jujuy en Alto Comedero

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir y del vicegobernador Alberto Bernis, comenzó la construcción de las primeras 20 viviendas destinadas a afiliados de la Asociación del Personal Legislativo (APL) de Jujuy en Alto Comedero, en el predio de la institución. La obra forma parte de un programa habitacional de 128 departamentos e infraestructura complementaria destinado a empleados legislativos, desarrollado mediante una operatoria públicoprivada impulsada por el Gobierno provincial.

Participaron del acto la secretaria general de APL Jujuy, Alicia Mamani; el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), José Luis Paiquez; el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el presidente del bloque Jujuy Crece, diputado Santiago Jubert; el presidente de la Cámara Jujeña de la Construcción, Nicolás Benicio; autoridades provinciales, legisladores, vocales del IVUJ, Sergio Soria y Marcelo García, integrantes de la comisión directiva de APL, beneficiarios y representantes de la empresa Cultivar SRL, encabezados por el ingeniero Diego Bernal.

Durante la ceremonia, el gobernador Carlos Sadir destacó el alcance social del emprendimiento y remarcó que se trata de una experiencia inédita para el sector gremial de la provincia.

Este inicio de obra representa un sueño cumplido y el primer proyecto habitacional para un sindicato, en este caso APL. Seguiremos avanzando con otros sindicatos, cumpliendo el compromiso del Gobierno provincial de facilitar viviendas para los trabajadores, en un esquema públicoprivado, expresó.

Asimismo, manifestó su expectativa de ver concretado el proyecto en el corto plazo. Estoy muy contento y espero pronto inaugurar estas viviendas junto a ustedes, afirmó.

Por su parte, el vicegobernador Alberto Bernis calificó la jornada como un hecho histórico y atribuyó el avance del proyecto a una decisión política impulsada por el gobernador Carlos Sadir, junto al trabajo realizado durante años por los empleados legislativos para concretar el acceso al terreno y al programa habitacional.

Hoy estamos iniciando la primera etapa de construcción de 20 viviendas que forman parte de un proyecto de 128 unidades. Es un beneficio social para los trabajadores legislativos que se enmarca en un programa públicoprivado impulsado por el Gobierno de la Provincia, señaló.

Bernis destacó además la articulación entre el Estado, los trabajadores y el sector privado para dar respuesta a una necesidad habitacional concreta. Con recursos que aporta la Provincia, el esfuerzo de los trabajadores y la participación del sector privado podemos dar solución habitacional a muchos jujeños que hoy lo necesitan, sostuvo.

En ese sentido, subrayó el impacto económico que generará la obra. Dinamiza la mano de obra de la construcción, la economía y el desarrollo, pero fundamentalmente mejora la calidad de vida de las personas que podrán acceder a su vivienda propia, indicó.

El presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, recordó que el proyecto es fruto de un trabajo articulado entre el organismo provincial y la Asociación del Personal Legislativo.

Esto es un eslabón más de un trabajo que llevamos adelante desde hace tiempo. Hoy comienza a concretarse el sueño de la casa propia para muchos afiliados de este gremio, expresó.

Asimismo, explicó que el emprendimiento contempla un total de 128 unidades funcionales de dos y tres dormitorios, adaptadas a la demanda de los trabajadores legislativos, y precisó que esta primera etapa comprende la construcción de 20 departamentos.

Paiquez destacó también el impacto que tendrá la obra en la economía local. Apuntamos a empresas y proveedores jujeños. Apostamos por Jujuy y buscamos que el esfuerzo que realiza el Gobierno provincial con recursos propios quede en la provincia, afirmó.

En cuanto al proceso de adjudicación, explicó que cada entidad participante establece los órdenes de mérito de los postulantes y remite la documentación al IVUJ para su evaluación técnica y administrativa. Además, estimó que el plazo de ejecución de esta primera etapa se ubicará entre los 18 y los 24 meses.

A su turno, la secretaria general de APL Jujuy, Alicia Mamani, expresó su emoción por el inicio de una obra largamente esperada por los empleados legislativos.

Es un día memorable para los empleados legislativos y para esta comisión. Tener el privilegio de participar de este inicio de obra nos llena de felicidad, manifestó.

La dirigente gremial destacó el acompañamiento institucional recibido durante las gestiones que permitieron avanzar con el proyecto. Esto demuestra cómo los gremios podemos trabajar junto a las autoridades. Siempre aposté al diálogo y este proyecto es fruto de ese diálogo, afirmó.

Mamani también valoró la ubicación estratégica del complejo habitacional y recordó que las viviendas que comienzan a construirse forman parte de un programa más amplio destinado a los afiliados de la institución.

Este es el inicio de obra de 20 unidades dentro de un proyecto de 128 viviendas. Tenemos mucho por gestionar todavía, pero confiamos en que cada vez más empleados legislativos podrán cumplir el sueño de la casa propia, concluyó.

La ejecución de estas primeras 20 viviendas marca el inicio de un proyecto habitacional que busca ampliar el acceso a la vivienda para los trabajadores legislativos y sus familias, a través de un esquema de articulación entre el Estado provincial, el sector privado y las organizaciones gremiales.