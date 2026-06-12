Por tareas de desinfección el Ascensor Urbano 1 permanecerá fuera de servicio mañana sábado

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que el Ascensor Urbano 1, ubicado en la intersección de las calles Santiago del Estero e Iguazú, en el sector de la ex Terminal de Ómnibus, permanecerá fuera de servicio durante la jornada del sábado 13 de junio.

La medida responde a la realización de tareas de desinfección programadas en las instalaciones, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de higiene y seguridad para los usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte urbano.

Desde el municipio solicitaron a la comunidad, y en particular a quienes hacen uso habitual del ascensor, tomar los recaudos necesarios y prever alternativas de circulación durante el tiempo que duren los trabajos.