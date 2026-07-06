La Defensoría del Pueblo lanza una campaña solidaria para ayudar a las familias que más lo necesitan

Con el propósito de asistir a familias que residen en nuestra provincia que atraviesan las bajas temperaturas en condiciones de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo de la provincia Jujuy pone en marcha una campaña solidaria.

La institución convoca a toda la comunidad a colaborar durante todo el periodo invernal con ropa de abrigo, calzado, mantas y frazadas, siempre que se encuentren en condiciones de uso, para un “Ropero Comunitario” que funcionará bajo demanda libre y gratuita.

Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden acercar las donaciones de lunes a viernes de 8 a 20 horas a la oficina central de Arenales N° 1219, a través del programa Defensoría Móvil y en las delegaciones de Perico (Lavalle N° 96 esquina Mariano Moreno, Palacio Municipal Gral. Manuel Belgrano), Libertador General San Martín (23 de Agosto esquina Venezuela, B° Arrieta), Humahuaca (Buenos Aires N° 715), Abra Pampa (Sarmiento N°180), y La Quiaca (Pellegrini N° 73- Mercado Central).

Es importante mencionar que todas las prendas recibidas estarán disponibles de manera libre y gratuita para las personas que las necesiten, quienes podrán retirarlas de las dependencias de la institución mencionadas.

Para mayor información o consultas, lo interesados podrán comunicarse al 0800 444 2010 /4237151 / 3884384910 (WhatsApp) o vía correo electrónico en consultas.defensoriajujuy@gmail.com