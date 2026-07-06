Gerardo Morales, sobre la inauguración del Lola Mora: “Hay que pensar a Jujuy así; que siempre podemos más”

El ex gobernador de la provincia, Gerardo Morales, relató la génesis de la construcción del flamante Centro Cultural Lola Mora.

Destacando a la vez, que la participación de diversos actores jujeños, la predisposición de César Pelli y la estrategia de consolidar la centralidad turística y cultural de Jujuy como vidriera mundial.

“El que me dice que había que hacer algo importante para Lola Mora fue el Chuli Jorge y me nombró a varios arquitectos importantes. Resolví buscarlo a Pelli y estuve un año tratando de reunirme con él, hasta que el cónsul argentino en EEUU logró mediar”, dijo Morales.

“Nos encontramos con el cónsul en Estados Unidos por otro tema, en octubre de 2017, ya que estábamos colocando el bono verde en Nueva York y nos consiguió la audiencia con César Pelli para febrero de 2018. Y César nos recibió. La que era una reunión de una hora se transformó en una charla de cinco horas donde nos quedamos hablando de historia, de Jujuy y de Lola Mora. Así que se enganchó con el proyecto”.

“En principio, pensaba que no le iba a prestar atención, pero no solo se enganchó él, sino todo el estudio: Susana y Axel que vinieron muchas veces a Jujuy y son muy exigentes con todo, especialmente con los detalles que siempre mira un estudio que trabaja con obras a nivel mundial”.

“Teníamos un primer proyecto, pero le pedí a Ramiro Tejeda que disponga 50.000 metros más. En dos semanas ya se había diseñado un centro de convenciones. Y lo hicimos porque el Estudio Pelli trabaja con grandes obras”, señaló.

“Primero había pensado que este centro cultural se construyera en la San Martín e Italia, en el centro de la Capital, y después vinimos a este predio de Alto La Viña con Mario, Pablo Civetta y Ramiro, y coincidimos en que era mejor hacerlo acá”.

“Empezamos con muchos problemas por el tema de las importaciones, porque los vidrios son de Chile y de China, las baldosas de Turquía, aunque la mayor cantidad de materiales son de nuestra zona ya que ese era el criterio del Estudio Pelli.

“También hubo un debate con Silvia Rey Campero y el “Champa” José porque había quienes fundamentaban que no movamos las esculturas. Pero nos pusimos de acuerdo con ellos, que también escribieron un gran libro sobre Lola Mora, así que se empezó a trabajar. Y cuando asumió Carlos Sadir retomó la obra con problemas por el retaceo de fondos del Gobierno nacional, pero continuó con convicción y hoy se pudo inaugurar.

“Así que hoy tenemos una obra de autor de nivel mundial y creo que Lola Mora se lo merece. Creo que esta obra, junto al Cabildo, cierra una estrategia de que tuvimos siempre de disputarle pacíficamente la centralidad a Salta en el desarrollo turístico. Creemos que el Cabildo más el Centro Cultural Lola Mora nos van a permitir una noche más de pernocte en Jujuy.

“El turista, por supuesto, quiere ir a la Quebrada, pero junto a San Salvador de Jujuy se genera una red que está pensada, primero, desde el punto de vista cultural y el reconocimiento a Lola Mora, pero también como factor importante para poner a San Salvador bien alto para mejorar el turismo, ya que estas obras más el tren forman parte del plan de hemos pensado para la provincia y que hemos logrado ejecutar.

“Esta obra nos vuelve a poner en el mundo. Las obras de Pelli están en Europa, en Asia y -a partir de ahora- también estarán asociadas globalmente a la provincia de Jujuy. Es por ello que esta obra ya ha tenido premios internacionales y los seguirá teniendo seguramente, y también ha sido mencionada en Estados Unidos en medios especializados muy importantes.

“Esta obra, en definitiva, pone en valor nuestra cultura, pone en valor lo que somos. Y así tenemos que pensar siempre a Jujuy: que siempre podemos más”, concluyó Morales.