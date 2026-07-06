«El Mundial de las apuestas»: La Dra. Jamarlli advierte sobre el bombardeo de disvalores que amenaza a los niños

Mientras millones de familias siguen el Mundial, la Dra. María Eugenia Jamarlli, especialista en prevención de depredadores en línea, lanzó una fuerte advertencia sobre el crecimiento de las apuestas online y el impacto de las publicidades dirigidas a niños y adolescentes.

«La mayor competencia ya no se juega dentro de la cancha, sino en las pantallas», afirmó.

Jamarlli sostuvo que el deporte salva vidas, promueve la salud, desarrolla la coordinación, fortalece la disciplina y construye lazos de comunidad. Sin embargo, advirtió que hoy muchas campañas publicitarias presentan el deporte desde una lógica del individualismo, del éxito inmediato, del placer sin esfuerzo y del consumo, haciendo creer a los niños que solo los virtuosos pueden practicar deporte, cuando la realidad es que el deporte es para todos.

La especialista alertó que este Mundial está acompañado por una fuerte presencia de publicidades de apuestas online y comida chatarra, utilizando imágenes de jugadores de la Selección Argentina, referentes y arquetipos para millones de niños que muchas veces permanecen solos frente a una pantalla mientras sus padres trabajan largas jornadas para llegar a fin de mes.

«En el mundo real un niño tiene prohibido ingresar a un casino porque la ley lo protege. Sin embargo, en el mundo digital basta con hacer un clic para quedar frente a miles de casinos online abiertos las 24 horas», señaló.

Jamarlli recordó que la ludopatía es un problema creciente en Argentina y advirtió que esta nueva adicción también está siendo aprovechada por depredadores en línea que ofrecen dinero o crédito para apostar a menores de edad a cambio de fotografías íntimas, iniciando procesos de extorsión y explotación.

Como medida preventiva, propuso que las familias transformen cada pausa de hidratación del partido en una «pausa sin apuestas», alejando a los niños del televisor durante los cortes comerciales y aprovechando esos minutos para conversar sobre la geografía, la historia, la cultura y las tradiciones de los países participantes del Mundial.

«Los valores del deporte no pueden quedar tapados por el negocio del juego. Debemos recuperar el deporte como una herramienta de inclusión, salud, comunidad y formación de nuestros niños», expresó.

La Dra. María Eugenia Jamarlli fue recientemente declarada Personalidad Ilustre de Palpalá. Además, sus actividades de prevención de los depredadores en línea fueron declaradas de interés en Monterrico, por iniciativa de la concejal Mónica Gualpa, y también recibieron la Declaración de Interés Municipal, Educativo, Social y Comunitario en la ciudad de San Genaro.

Hoy, a las 14:30 horas, la Dra. María Eugenia Jamarlli brindará un taller gratuito sobre prevención de la ludopatía digital, apuestas online y depredadores en internet en el Colegio El Salvador. La capacitación ofrecerá herramientas prácticas para que docentes, padres y estudiantes puedan reconocer los riesgos del mundo digital y proteger a niños y adolescentes frente a las nuevas formas de captación y explotación en línea.