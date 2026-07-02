La crisis de abastecimiento de gas compromete la actividad industrial del NOA

La Unión Industrial de Jujuy (UIJ) expresa su profunda preocupación ante la crítica situación generada por la restricción en el suministro de gas natural y el sostenido incremento de los costos energéticos, factores que hoy ponen en serio riesgo la continuidad de la actividad industrial en toda la región del Noroeste Argentino.

Las recientes decisiones en materia de reordenamiento energético a nivel nacional han impactado de manera directa en las provincias del NOA, provocando limitaciones severas en el abastecimiento de gas para el sector productivo.

Estas restricciones obligan a numerosas industrias a operar bajo esquemas mínimos o a evaluar la paralización total de sus procesos, con consecuencias económicas y sociales de alto impacto.

En particular, la imposibilidad de contar con un suministro firme y previsible de gas afecta de manera transversal a múltiples cadenas productivas regionales —entre ellas la citrícola, azucarera, papelera, alimenticia y minera—, todas ellas intensivas en el uso de energía para sostener sus niveles de producción y competitividad.

A esta situación se suma la necesidad de recurrir al Gas Natural Licuado (GNL) en el mercado internacional, cuyos valores actuales resultan completamente incompatibles con la estructura de costos de la industria local. El precio del GNL, que alcanza niveles cercanos a los US$ 24 por millón de BTU, multiplica varias veces el costo del gas en condiciones normales, tornando inviable la continuidad de muchas actividades productivas.

Este escenario no solo compromete la competitividad de las empresas del NOA, sino que pone en riesgo exportaciones estratégicas, el ingreso de divisas y la sustentabilidad de miles de puestos de trabajo.

En regiones como la nuestra, donde muchas actividades son estacionales, cualquier interrupción en la producción tiene efectos irreversibles en el corto plazo. Asimismo, la incertidumbre en torno al acceso a la energía desalienta inversiones, afecta la planificación productiva y debilita el entramado industrial regional, profundizando las asimetrías con otras zonas del país.

Desde la Unión Industrial de Jujuy exhortaron a las autoridades provinciales gestionar ante la nación adoptar medidas urgentes y efectivas que garanticen el abastecimiento de gas a la industria en condiciones previsibles y a costos razonables.

Resulta imprescindible preservar la capacidad productiva del NOA y evitar que una coyuntura energética adverso derive en una crisis estructural de largo plazo.

Destacando finalmente que la industria es un pilar fundamental del desarrollo regional y del empleo genuino. Su sostenimiento debe ser una prioridad en la agenda energética nacional.