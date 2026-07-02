La Secretaría de Trabajo y Empleo fortalece su presencia territorial en el interior de la provincia

El secretario de Trabajo y Empleo, Freddy Berdeja, recorrió Tilcara, Maimará y Tumbaya para impulsar nuevas capacitaciones y fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos locales.

En el marco de la política de cercanía impulsada por el gobernador Carlos Sadir, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia continúa consolidando su presencia en el interior mediante acciones de formación laboral, articulación con los gobiernos locales y acompañamiento a las comunidades.

El secretario de Trabajo y Empleo, Freddy Berdeja, encabezó una recorrida por las localidades de Tilcara, Maimará y Tumbaya, donde participó del cierre del curso de Bordado en Relieve Artesanal y mantuvo reuniones con autoridades municipales y comisionados municipales para coordinar la puesta en marcha de nuevas capacitaciones y programas orientados a fortalecer el empleo, el desarrollo productivo y las oportunidades de formación en cada localidad.

Durante los encuentros se reafirmó el compromiso de acercar todas las herramientas y áreas de la Secretaría a los municipios, con el propósito de brindar respuestas integrales a las necesidades de cada comunidad y ampliar el acceso a políticas públicas destinadas a trabajadores, emprendedores y vecinos de la región.

En ese marco, Berdeja destacó la importancia del trabajo conjunto con los gobiernos locales. «Acabamos de finalizar una jornada con el cierre de una capacitación de bordado. Luego estuvimos en Maimará y Tumbaya dialogando con los municipios y las comisiones municipales, tal como nos pidió el gobernador Carlos Sadir, poniendo a disposición todas las áreas de la Secretaría para acompañar las necesidades de cada comunidad», expresó.

Consolidar y fortalecer la formación

Asimismo, anunció que en los próximos días se firmarán convenios para dar continuidad a las acciones acordadas. «Asumimos el compromiso de regresar la próxima semana para suscribir los convenios y comenzar a implementar los cursos y capacitaciones que cada localidad requiera. Además de la oferta de formación laboral, acercaremos las áreas de Higiene y Seguridad, Cooperativismo y Mutualismo, poniendo toda la Secretaría al servicio de las comunidades», afirmó.

La recorrida contó con la participación del director de Formación Laboral, Nicolás Ruiz, y del director Provincial de Delegaciones Regionales, Marcelo Robles.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy continúa fortaleciendo una política de trabajo territorial que promueve la capacitación, el empleo y el desarrollo local, consolidando la articulación con los municipios para acercar más oportunidades y servicios a cada región de la provincia.