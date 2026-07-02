De la economía austríaca al poncho: “Los libertarios descubrieron que la ropa abriga y duplicaron la tarifa de luz”

En su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, Adrián Ravier afirmó que, frente al aumento de las tarifas del gas, las familias tenderían a modificar sus hábitos de consumo y expresó que «como está más caro el gas voy a tratar de abrigarme más que prender el gas».

La frase generó una fuerte polémica por interpretarse como una sugerencia a soportar el frío en lugar de utilizar la calefacción por lo que el diputado provincial del Frente Jujuy Crece Federico Manente, salió a cruzarlo por lo que expresó el vocero presidencial Ravier.

Dijo que “en un giro que mezcla el cinismo burocrático con una total desconexión de la realidad de la calle, el vocero presidencial Adrian Ravier se vistió de meteorólogo improvisado y consejero de moda de invierno”.

Luego agregó Manente, “con una soltura que asusta, defendió la drástica y cruel decisión del presidente Javier Milei de duplicar de un plumazo las tarifas de la luz.

Señalando luego, “pero lo que quedará en los anales del desparpajo oficialista no es el brutal incremento porcentual -un golpe directo a la línea de flotación de la clase media y los sectores más vulnerables-, sino la receta magistral que el vocero arrojó a los cronistas acreditados. Ante la consulta previsible sobre el impacto del tarifazo en medio de una ola de frío polar, Ravier disparó: Si les hace frío, abríguense».

Para el legislador jujeño, “la frase, que ya resuena en las redes y en los hogares con el eco de una burla, condensa la filosofía de la actual gestión: el sálvese quien pueda elevado a la categoría de política pública. Ya no se trata solo de ajustar los números de la macroeconomía; se trata de pedirle al ciudadano que congele sus derechos mientras paga boletas con precios del primer mundo y salarios del tercero”.

Luego agregó, “la ironía oficial es casi poética. Mientras los despachos oficiales se debaten con la calefacción central a tope, la solución para el jubilado que debe elegir entre comprar medicamentos o encender una estufa halógena es, simplemente, sumarse una capa de lana. Según la nueva doctrina Ravier, la crisis energética no se resuelve con inversión ni con una transición ordenada, sino desempolvando los ponchos”.

Finalmente señaló Manente, “duplicar el costo de un servicio esencial en pleno invierno no es una medida de shock económico; es un experimento de tolerancia social. Y sugerir que la solución al desamparo estatal es un abrigo más grueso demuestra que, para este gobierno, la sensibilidad social es un gasto fiscal que también decidieron recortar”.